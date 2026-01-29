NBA／湖人新秀喊「賣我」！克奈特主動求去 心態、數據全崩盤

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

隨著NBA交易截止日進入倒數一週，洛杉磯湖人陣中傳出「賣我」聲浪。根據《Offside》記者歐文（Anthony Irwin）爆料，去（2025）年首輪新秀克奈特（Dalton Knecht）與其經紀團隊已正式向總經理佩林卡（Rob Pelinka）提出交易申請，希望能在2月5日截止日前轉戰能獲得更多發揮空間的新東家。消息指出，湖人對此請求態度開放，並有意將克奈特納入更大的交易包裹，換取具備即戰力的3D型球員。

去年首輪新秀克奈特（Dalton Knecht）希望能在2月5日截止日前轉戰能獲得更多發揮空間的新東家。（圖／美聯社）

克奈特本季處境相當艱難，在總教練瑞迪克（JJ Redick）的輪替體系中逐漸被邊緣化，場均出賽時間由新秀賽季的19.2分鐘，下滑至12.5分鐘，得分也從9.1分降至4.8分，三分球命中率跌至31.9%。整體表現走低，使他在交易市場上的評價不高，不過對於需要年輕潛力的球隊而言，仍具備一定補強價值。

外界普遍認為，克奈特信心崩盤與去年的「被交易又取消」事件有關。當時湖人原已同意將他送往黃蜂，換回中鋒馬克·威廉斯（Mark Williams），卻因體檢未過而臨時喊卡，克奈特被迫回到一個原本已準備放棄他的環境，自此在場上的肢體語言明顯低落。

目前湖人暫居西區第5，勉強站穩前段班，球團目標是為詹姆斯（LeBron James）以及去年重磅加盟的唐西奇（Luka Dončić）補強防守支援。為修補這組「進攻強、守備弱」的核心搭檔，佩林卡預計將克奈特搭配2032年次輪選秀權或其他資產，在未來七天內完成交易布局。

