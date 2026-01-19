NBA／湖人痛宰暴龍止敗！艾頓「10中10」聯手東契奇狂轟50分 詹皇生涯總得分突破51000分

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

多倫多暴龍本場作客洛杉磯湖人主場，湖人迎回上場因「腹股溝酸痛」而缺陣的東契奇（Luka Doncic），攜手艾頓（Deandre Ayton）、詹姆斯（LeBron James）合力得了74分，湖人靠著三箭頭領軍下以110：93成功捍衛主場，擊退暴龍，終止近期二連敗。

艾頓本場打出統治級表現，全場10投10中並摘下13顆籃板，比肩三位湖人名宿。（圖/美聯社）

湖人方面，東契奇歸隊拿下25分7助攻，23投僅8中，顯然狀態並非最佳；詹姆斯挹注24分7助攻；艾頓本場打出統治級表現，全場10投10中並摘下13顆籃板，綜觀湖人史上僅其他三位名人堂級中鋒做到過。湖人本場前三節與暴龍戰成55波，但第4節成功將暴龍團隊得分限制在13分，最終以110：93的比數取勝，終止近期二連敗。

暴龍方面，團隊表現平平，巴恩斯（Scottie Barnes）拿下全隊最高22分9籃板；英格拉姆（Brandon Ingram）取得19分；奎克利（Immanuel Quickley）斬獲20分，儘管失誤控制較湖人好，僅9個失誤，但第4節暴龍隊全體進攻失靈，17投僅5中拿下13分，是落敗主因。

賽後，詹姆斯久違在湖人主場獲得MVP呼聲，經過這場勝利，他個人對戰暴龍隊已拿下7連勝，可以說是暴龍隊的天命剋星。此外，詹姆斯在本場比賽上半場攻下13分，生涯總得分來到51005分（含季後賽），達標51000分里程碑，為NBA史上第一人。

