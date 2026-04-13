NBA》湖人西區第4 季後首輪戰火箭

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湖人13日在本季最後一場例行賽，靠著艾頓與八村壘各拿22分、10籃板，詹姆斯只打半場就有18分、6助攻，終場131比107輕取爵士，本季確定53勝29敗作收，可惜金塊也以128比118拔掉馬刺，湖人仍居西區第4種子。

如此一來，湖人將於季後賽首輪遭遇杜蘭特領軍的火箭，本季兩軍對戰3次，湖人2勝1敗占上風，不過本季面對火箭場均可拿33.7分的東契奇，將因左腿筋拉傷缺陣，甚至里夫斯也因左側腹斜肌二級拉傷無法上場。

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不過湖人總教練雷迪克仍然充滿信心，「我們盡一切努力，讓我們的球員在接下來4到5天內，達到最佳的心態與身體狀態，做好比賽準備。對我而言，季後賽就是關乎韌性的比賽，那支堅持最久的球隊終將贏下系列賽。」

本季西區前10最終排名依序如下：雷霆、馬刺、金塊、湖人、火箭、灰狼、太陽、拓荒者、快艇、勇士，明天附加賽先由太陽與拓荒者爭搶西區第7種子，接著後天附加賽換成勇士對上快艇，兩軍昨日交手，快艇115比110險勝。

而在東區前10最終排名依序如下：活塞、塞爾提克、尼克、騎士、暴龍、老鷹、七六人、魔術、黃蜂、熱火，所以明天率先登場的附加賽，將由黃蜂出戰熱火，決定東區第7種子的附加賽則在後天由七六人遭遇魔術。

就在公鹿昨天慘遭七六人126比106痛宰，本季戰績32勝50敗、排名東區第11後，公鹿火速宣布開除總教練瑞弗斯，畢竟在他3年執教期間，公鹿僅拿97勝103敗，兩度季後賽首輪止步，今年甚至連季後賽門票都沒拿到。