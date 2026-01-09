NBA》溜馬終結13連敗 教頭千勝到手

歷經漫長等待，溜馬總教練卡萊爾終於拿到執教第1000勝了！席亞卡9日貢獻30分、14籃板，其中包含最後11.5秒的超前上籃，麥克康奈替補也拿23分、8助攻與4抄截，溜馬驚險以114比112氣走黃蜂且中止13連敗。

這僅是上季闖進總冠軍賽的溜馬本季第7勝（31敗），續居聯盟墊底，卻是卡萊爾生涯第1000勝，讓他成為NBA史上第11位「千勝教頭」，原本他應可更早拿到千勝，卻因哈利柏頓本季提前整季報銷造成溜馬戰績疲軟。

不過溜馬這場勝利到手相當艱辛，打到讀秒階段，溜馬還以109比112落後，幸好麥克康奈最後51秒投進11呎跳投，接著席亞卡上籃放進超前兩分、薛普德兩罰中1，黃蜂最後一擊交給塞克斯頓跳投沒進，確定飲恨吞敗。

昨天輸球最悶的黃蜂球員，絕對是替補轟下全場最高33分，另有8助攻、3籃板、3抄截的「球弟」拉梅洛鮑爾，由於黃蜂背靠背出賽，才讓球弟改從替補出發，沒想到黃蜂不僅輸了，還讓球弟連續238場先發紀錄終結。

「蟻人」愛德華茲昨天拿下25分、9助攻與7籃板，達成生涯1萬分里程碑，同時以24歲又157天年紀超越「小飛俠」布萊恩的24歲又194天，成為NBA史上最年輕「萬分後衛」，灰狼終場也以131比122擊退騎士。