NBA／「灌籃王」麥克朗宣布缺席 4連霸夢碎灌籃大賽恐失色

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

去（2025）年締造史無前例三連霸的「灌籃王」麥克朗（Mac McClung），確定不會出戰下月的全明星週末灌籃大賽，放棄挑戰四連霸的機會。消息由其父親馬庫斯（Marcus McClung）親口向美國《ESPN》證實。

麥克朗（Mac McClung），確定不會出戰下月的全明星週末灌籃大賽。（圖／@macmcclung37 IG）

馬庫斯表示，兒子缺席並非單一原因所致，而是多重考量的結果，「我無法說有一個主要理由，在我看來，更像是很多因素的累積，最終讓他選擇不參加。」

身高188公分的麥克朗，憑藉灌籃大賽一戰成名，近三年更連續奪冠，成為NBA歷史上唯一完成三連霸的球員。上月他就曾透露，自己「沒有把握」是否再度參賽，除了擔心缺乏新招式，也憂心外界將他定位為「灌籃手」，而非全方位的籃球員。

本季初，麥克朗曾獲得職業生涯首份NBA標準合約，並在3場比賽中繳出場均6.3分的成績，對老鷹隊更有單場12分的亮眼表現。然而，他在11月6日遭球隊裁掉。

自2021年選秀落選以來，麥克朗已為5支NBA球隊出賽9場，目前效力於芝加哥公牛隊的發展聯盟附屬隊「風城公牛」（Windy City Bulls），在11場比賽中場均攻下23.5分，展現穩定火力。

