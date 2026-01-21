NBA》火箭多點開花拔馬刺 3連勝入袋

火箭當家中鋒亞當斯雖因腳踝扭傷將無限期休戰，但全隊21日將士用命，並且靠著替補悍將謝波德貢獻21分，111比106逆轉擊敗馬刺，奪下3連勝；吉米巴特勒在20日因右膝前十字韌帶撕裂傷，賽季提前報銷，然而勇士並不打算在季中將「士官長」交易出去。

亞當斯在前役和鵜鶘交手的時候受創，火箭改用小史密斯頂替亞當斯先發，13投7中攻下17分；謝波德在第4節砍進12分，杜蘭特全場挹注18分。比賽剩30秒，申京投籃命中，火箭108比104，馬刺卡斯爾三分球線外出手不中，謝波德兩罰全中，鎖定勝局。

吉米巴特勒的受傷讓勇士陷入極度被動，外傳球隊可能會在2月6日交易期限前利用他的合約，或是外加選秀權將他放到交易市場上，以此作為圍繞柯瑞提升這支爭冠陣容的途徑。

不過這項傳聞被勇士總管鄧利維否決，「以他的年齡，能有這樣一年的表現令人印象深刻，我認為憑藉他的技術、身體素質和比賽意識，能夠讓他長期保持高水平的競技狀態，所以我對他的期望是，他能在今年到明年這個時候之間的某個時候回歸。」

吉米巴特勒的缺席可能會為庫明加重新贏得上場時間，勇士總教練科爾在昨戰暴龍賽前曾提起此事，鄧利維說，「我對庫明加的情況沒有好轉感到失望，但事情就是這樣，我知道他已經提出交易申請，然而情況瞬息萬變，就像昨晚那樣，所以他必須做好準備。」