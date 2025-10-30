NBA》火箭賞暴龍4連敗 湖人擒狼

本季轉戰至休士頓的杜蘭特，30日攻下31分，帶領火箭139比121送給暴龍4連敗；里夫斯則在最後1.1秒的中距離跳投破網，幫助湖人116比115絕殺灰狼；約基奇開季連續4場大三元平NBA紀錄，率金塊122比88狂贏鵜鶘。

杜蘭特今夏來到火箭，這位打了17個賽季的名將背負傳承責任，指導陣中包含申京、賈巴里史密斯、阿蒙湯普生等好手，讓火箭成功蛻變，場均得分127.8分在西區僅次於金塊，比起上賽季場均多了13.5分。

里夫斯2021年選秀會上拒絕活塞，2022年如願進入湖人，上賽季成球隊固定先發，但東契奇到來後一度傳出兩人不和，本季兩大主將都缺陣，里夫斯獨挑大梁，過去兩戰都攻破40分大關，昨又繳出28分、16助攻，並投進絕殺球，場均35.8分排得分榜第3。

金塊第3節以39比11攻勢徹底打殘來犯的紐奧良大軍，約基奇不費吹灰之力21分、12籃板、10助攻，開季連4戰繳出大三元數據，生涯第168次大三元緊追在奧斯卡羅伯森以及韋斯布魯克之後，以此速度來看，超越奧斯卡羅伯森的181次並不困難。

公牛126比113擊敗國王，與雷霆並列開季5連勝最強球隊之列。此役感觸最深的莫過於拉文，他曾在公牛8個球季，上賽季結束後被交易至國王，這場比賽攻下30分，可惜擋不了球隊敗勢。拉文受訪時表示，「回到聯合中心球館如同回到家一樣，無論順境逆境，我都深愛著這裡。我在這裡組建家庭，經歷人生的高潮和低谷，我在這裡成長為一名真正男人！」