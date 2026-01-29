NBA／火箭隊再傳噩耗 當家中鋒賽季報銷

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

休士頓火箭球團今（29）日證實，資深中鋒亞當斯（Steven Adams）已於週三順利完成左腳踝手術，並確定本賽季報銷。這名32歲的禁區大將於1月18日對陣紐奧良鵜鶘的比賽中受傷，當時他在籃下與隊友森根（Alperen Sengun）協防對手威廉森（Zion Williamson），落地時不慎重創左腳踝。亞當斯手術後也在社群平台發文，感謝球迷的祈禱與祝福。

休士頓火箭球團今（29）日證實，資深中鋒亞當斯（Steven Adams）已於週三順利完成左腳踝手術，並確定本賽季報銷。（圖／美聯社）

本賽季亞當斯平均出賽22.8分鐘，可貢獻5.8分、8.6籃板。身為火箭隊的「籃板支柱」，他的卡位與掩護能力，幫助球隊目前以場均49顆籃板領先全聯盟。亞當斯缺陣後，火箭禁區戰力勢必出現缺口，總教練預計將由第三中鋒卡培拉（Clint Capela）扛下森根替補的主要責任，並視戰況安排前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）支援小球中鋒位置。

儘管本季傷兵不斷，包括開季前明星主控范弗利特（Fred VanVleet）因阿基里斯腱傷勢賽季報銷，火箭隊仍展現強大韌性，目前以28勝16敗穩居西區前段班，距離分區第二名僅2場勝差。當家球星杜蘭特（Kevin Durant）多次在關鍵時刻挺身而出，成為球隊穩住戰局的重要支柱。隨著季後賽卡位戰進入白熱化階段，卡培拉與森根的內線搭檔，能否填補亞當斯留下的籃板缺口，將是火箭在競爭激烈的西區持續站穩腳步的關鍵。

