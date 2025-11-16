NBA》無視傷兵危機 東契奇轟41分獵鹿

面臨詹姆斯（坐骨神經痛）、八村壘（大腿痠痛）與史馬特（感冒）等主力列在傷兵名單，湖人16日仍靠東契奇轟下全場最高41分，里夫斯也有25分，終場119比95輕取公鹿，湖人目前戰績10勝4敗穩居西區第4。

「像這樣的勝利，對我們來說意義重大，」湖人總教練雷迪克表示，「這向我們證明，不管球隊陣容變怎樣，我們都能保持競爭力，除了少數幾場比賽以外，球隊每晚團結心與鬥志都很棒。」艾頓也拿20分、10籃板。

儘管昨在自家主場出賽，公鹿上半場卻手感冰冷，投籃命中率僅2成44，三分命中率1成90，也讓湖人打完上半場，取得65比34誇張領先；公鹿雖在下半場企圖用三分火力追分，卻最多只能追到13分差距而已。

因為只要公鹿追近，東契奇與里夫斯就會挺身而出，里夫斯更在末節投進3顆三分球，有效澆熄公鹿反撲氣焰，里夫斯說：「看到球從三分線外投進感覺真好，我在過去6、7場比賽手感都不好，但我只想幫忙贏球。」

雷迪克昨還安排布朗尼詹姆斯先發，這是他生涯第2次先發（前次是上季最終例行賽），結果他打10分鐘，得分掛蛋，拿1籃板、1助攻與1抄截，里夫斯說：「布朗尼在NBA先發，爸爸詹姆斯下放發展聯盟，這太有趣了！」

衛冕軍雷霆昨天遭逢難得抵抗，上半場跟黃蜂經歷11次平手與11次互換領先，直到第3節雷霆打出16比1攻勢才總算拉開，雷霆最後以109比96搶下5連勝，亞歷山大貢獻33分、7助攻，霍姆格倫也拿25分、8籃板。