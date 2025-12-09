NBA》熱火洛齊爾拒認罪 近億元交保

目前效力於熱火的洛齊爾，9日在布魯克林聯邦法院就電信詐騙和洗錢共謀罪名出庭受審時拒絕認罪，並用他在佛羅里達州的住宅和另一處房產做擔保，以300萬美元（折合新台幣約9300萬元）交保。

檢方指控洛齊爾與賭徒和朋友合謀，幫助他們在多場比賽中進行博彩投注，其中一場比賽發生在2023年3月23日與鵜鶘之戰，當時洛齊爾是黃蜂明星後衛，洛齊爾賽前提前告知好友拉斯特，他打算因傷提前退場。檢方指控，拉斯特隨後將這項訊息出售給其他人。

果不其然洛齊爾先發出賽，僅打了大約9分半鐘後因疑似腳傷離場，一如他之前所言。洛齊爾的律師特魯斯蒂告訴法官霍爾，自洛齊爾遭逮捕以及被起訴之後，對他的職業生涯造成「毀滅性打擊」。

特魯斯蒂表示希望洛齊爾的案件能盡快結案，因為洛齊爾在被捕後遭NBA停賽，期間不發放薪水，並被勒令遠離熱火隊。美國國家籃球運動員協會就此事向聯盟提出申訴，特魯斯蒂也預計於17日與聯盟舉行仲裁聽證會。

負責審理此案的霍爾對於洛齊爾的NBA訴訟程序不感興趣，她說：「他的仲裁聽證會與我無關。」

洛齊爾與本案另一名被告拉斯特一起出庭，聯邦檢察官指控他們參與一項非法體育賭博計畫。拉斯特同樣拒絕認罪，並以5萬美元保釋金獲釋。

此外，名人堂成員、拓荒者總教練畢普拉斯因涉嫌參與黑手黨支持的操縱高額非法撲克遊戲的陰謀而被起訴，已被NBA停薪停職，近期更將其位於波特蘭的住家正式掛牌出售。