NBA》犧牲小我 成全團隊 詹皇超狂紀錄止步

比起延續個人紀錄，「小皇帝」詹姆斯更在意贏球！5日拿8分、11助攻與6籃板的詹皇，最後一擊並非選擇自己出手延續個人連續得分上雙紀錄，而是傳給八村壘投進絕殺三分球，幫助湖人驚險以123比120擊退暴龍。

可是詹姆斯生涯連續1297場例行賽得分上雙歷史紀錄宣告終結，上次他得分沒有上雙，是在2007年1月5日騎士與公鹿之戰，當時他的大兒子布朗尼才兩歲，今年選秀狀元弗拉格出生才15天，相隔已快要19年之久。

其實詹姆斯那一球可以選擇自行切入上籃，他卻做出正確判斷把球傳給埋伏底線且有空檔的八村壘，「我完全沒有負面情緒，我們贏了！就是用正確的方式打球，你永遠要堅持正確的打法，這也是我始終如一的準則。」

這也是昨拿12分的八村壘生涯首度投進絕殺球，「太瘋狂了，我從來沒有絕殺過！我不知道那是什麼，但那個位置感覺遲早會來到我身邊，所以我做好了準備，我必須想像一下該怎麼投，但那感覺跟我當時感覺一樣。」

東契奇因為迎接小孩出生趕回祖國斯洛維尼亞，里夫斯再次扛下湖人得分重擔，昨拿全場最高44分，其中光在第3節就包辦22分，不過他仍把贏球功勞歸給詹姆斯，「必須要向詹姆斯致敬，感謝他總是做出正確選擇。」

今年選秀探花埃奇庫姆昨在最後0.9秒補籃放進超前兩分，接著馬克西賞了梅爾頓再見火鍋，七六人99比98氣走勇士，勇士不僅史蒂芬柯瑞（左腿四頭肌挫傷）與吉米巴特勒（左膝痠痛）因傷缺陣，卓雷蒙格林也因右腳受傷提前退場。