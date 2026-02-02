NBA／獨行俠前老闆回顧唐西奇交易案：這是個錯誤，我們還是很想他

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

去年前的今天，NBA發生了一起震驚全聯盟的重磅交易案，當時新任「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）被視為是達拉斯獨行俠、乃至NBA未來十年的門面，卻在毫不知情的情況下被送往洛杉磯。時至今日，這筆交易案已屆滿一週年，前獨行俠老闆、現任球隊小股東庫班（Mark Cuban）在受訪時公開回顧這段過往，並坦言球團內部至今仍深深思念著這位昔日的王牌。

前獨行俠老闆、現任球隊小股東庫班（Mark Cuban）在受訪時坦言球團內部至今仍深深思念著這位昔日的王牌。（圖／美聯社）

去年2月，獨行俠與湖人完成了這樁震撼各界的球員互換：獨行俠送出當家球星唐西奇，換回明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）、小將克里斯提（Max Christie）以及2029年的首輪選秀權。此舉當時不僅掀起各界熱議，更引爆了達拉斯球迷的強烈不滿。庫班在與資深記者史坦（Marc Stein）的談話中，毫不避諱地指出與唐西奇分道揚鑣是一個「糟糕的決定」。

庫班直言：「這是一個錯誤，我希望當時球隊能先跟我溝通。」不過他也提到，唯一能安慰球迷的是球隊因此選進了狀元郎佛拉格（Cooper Flagg），儘管如此，大家對唐西奇的思念並未消減。此外，庫班還揭露了一項人事細節，指出當時策劃這筆交易的主要負責人大多已離開球隊，包括已被開除的前任總管哈里森（Nico Harrison），庫班認為這樣的人事清洗是必要的。

轉戰洛杉磯滿一年後，唐西奇在湖人持續頂級身手，本季他以場均33.7分傲視全聯盟，並帶領湖人取得29勝19敗、西區第6的成績。反觀老東家獨行俠則深陷泥沼，戴維斯整季傷病不斷，明星控衛厄文（Kyrie Irving）也因膝蓋前十字韌帶傷勢尚未康復，在兩大球星缺陣下，獨行俠目前僅以19勝30敗的戰績排名西區第11位。

值得慶信的是，新科狀元佛拉格的表現持續進步，即便開季遭遇撞牆期，近7場比賽已經能繳出場均24.4分、7.6籃板、3.6助攻的準明星數據，未來可期。

