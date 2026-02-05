NBA》獨行俠4換4 送一眉哥當巫師

《ESPN》5日報導，獨行俠將10次入選NBA全明星賽的「一眉哥」安東尼戴維斯、傑登哈迪、羅素和艾克塞交易至巫師，換來米德爾頓、AJ強生、布蘭漢、貝格利。沉寂已久的勇士也果斷出手，用庫明加及希爾德從老鷹手中獲得老將波爾津吉斯。

獨行俠在上賽季將頭號球星東契奇交易到湖人，然後獲得安東尼戴維斯，此舉引發獨行俠球迷的反對聲浪，球隊在去年11月初開除前總管哈里森之後，球團就一直在積極尋找戴維斯的下家。

所幸獨行俠在選秀抽籤中運氣驚人，雖然只有1.8％的機會，卻幸運拿到狀元籤，使得球隊有機會選中天才球員弗拉格，並將重心轉移到圍繞他建隊。

頂著光環來到達拉斯的戴維斯，下個賽季薪水為5850萬美元，擁有2027-28賽季價值6280萬美元的球員選項，可惜受到傷病困擾，1月初因左手韌帶損傷而缺席，至今僅代表獨行俠出戰29場。

NBA薪資專家鮑比馬克斯說，透過這筆交易，獨行俠本季已不用課徵豪華稅，下個賽季保障薪資總額降至1.5億美元，讓球隊在休賽期擁有更大操作空間，更別說他們很可能還會得到一個樂透籤了。

勇士過去1周為爭奪「字母哥」提出幾份報價，但在過去24小時內，他們感覺公鹿不會在交易截止日期前送走阿提托康波，因此轉而尋求其他方案。

勇士早在波爾津吉斯效力於塞爾提克時就已經對他產生濃厚興趣，加上球隊一直在尋找能保護籃框又能投三分球的內線球員，認為波爾津吉斯非常適合與卓雷蒙格林搭檔組成鋒線。如今僅用與球隊離心的庫明加和希爾德，就成功引進波爾津吉斯，可說是雙贏局面。

然而波爾津吉斯由於一種棘手的疾病（姿勢性心動過速綜合症）及其他傷病，本賽季只為老鷹出戰17場比賽。目前西區戰績排名第8的勇士，希望波爾津吉斯能在賽季衝刺階段恢復健康並且幫助球隊殺進季後賽。至於庫明加終於擺脫了束縛，可望在新球隊展翅高飛。