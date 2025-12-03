NBA／球迷傻眼！快艇突襲操作 把「控衛之神」保羅送回家

洛杉磯快艇本賽季戰績慘烈，5勝16敗在西區倒數第二。而陣中40歲控衛、今年已宣布是「最後一舞」的保羅（Chris Paul）在3號突然被球團「請回家」，引起球迷間不滿抗議。而球團隨後發布聲明證實裁掉保羅，並強調十分感謝他為球隊帶來的貢獻。

根據NBA記者海恩斯（Chris Haynes）報導，聯盟消息人士透露，快艇將準名人堂球星保羅「請回家」，並準備解約。而CP3也在個人社群上發布全黑限時動態說，「剛發現我被送回家了。」

隨後快艇發布聲明，表示與保羅分道揚鑣，他將不再隨隊，球團會與他一起討論下一步的職涯方向。

快艇指出，保羅是快艇隊的傳奇人物，擁有輝煌的職業生涯，球隊並沒有因為表現不佳責怪他，球隊陷入困境有很多原因，但仍十分感激保羅為球隊帶來的正面影響。

