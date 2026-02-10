NBA／球迷要失望了！勇士後衛柯瑞膝傷未癒 確定缺席明星賽

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

NBA2026賽季全明星賽將在2月15日於快艇主場直覺巨蛋（Intuit Dome）舉辦，不過，今日傳出壞消息，金州勇士隊全明星後衛柯瑞（Stephen Curry）將缺席此次明星賽。

勇士隊全明星後衛柯瑞今日傳出確定缺席明星賽，圖為其上場勇士對戰湖人時因傷只能於場邊觀戰。（圖／美聯社）

根據《Clutch Points》記者Brett Siegel報導，勇士隊全明星後衛柯瑞將不會參加此次明星賽，文內並未說明原因，不過應是受到「跑者膝」傷勢所影響，因此才選擇不參賽，勇士近期四場比賽柯瑞都因傷勢而沒有上場。按照規則，NBA官方將會挑選一名球員遞補上場。

此前，已有一位球星宣布不打明星賽，為雷霆隊後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），原因為受到腰部傷勢影響，遞補其上場的為火箭隊中鋒申京（Alperen Sengun）。關於此次遞補人選，較多球迷敲碗的有湖人隊後衛里夫斯（Austin Reaves）、太陽隊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）等，詳細人選還待NBA官方公布。

