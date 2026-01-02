NBA》一眉哥復出 難救獨行俠

前兩戰因為內收肌酸痛缺陣的「一眉哥」安東尼戴維斯，2日傷癒復出雖有30分鐘上場時間限制，他卻打了37分鐘，拿13分、8籃板，可惜獨行俠碰上3人得分破20的七六人，仍以108比123敗下陣來，且吞本季最長4連敗。

「我們第2節失誤太多，且我們投籃也不準，被對方抓住了這點。」獨行俠總教練奇德表示，「我們錯失一兩次上籃機會，對手反而投進三分球，對我們來說，我們既要把球投進，也要守住對方的三分球，尤其要投進三分球。」

這場比賽也是去年狀元弗拉格與探花埃奇庫姆的正面對決，結果弗拉格12分、7助攻與7籃板，明顯不如埃奇庫姆的23分、5籃板及4抄截，弗拉格說：「我不會覺得這是競爭關係，但你總會被拿去跟同級的球員做出比較。」

除了埃奇庫姆，馬克西也替七六人拿下34分、10助攻與8籃板的接近大三元數據，恩比德22分、6助攻與4籃板，就連曾在獨行俠效力過的格萊姆斯，也都替補貢獻19分、7籃板及3火鍋，其中末節包辦了11分。

快艇真的要重新振作起來了嗎？里歐納德昨拿全場最高45分，「大鬍子」哈登也有20分、7助攻，攜手幫助快艇躲過從21分大幅領先被追上危機，最後仍以118比101擊退爵士，在先前5連敗之後，目前已經搶下6連勝。

「我從一開始就沒料到，本季會走得如此艱難，包含頻繁出現傷痛、額外體能負荷，以及快艇開季只拿6勝21敗。」里歐納德說，「但我早已做好所有準備迎接任何挑戰。」目前快艇戰績12勝21敗，排名升到西區第11。