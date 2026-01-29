NBA》確保健康回歸 約基奇放棄爭MVP

金塊球星約基奇去年12月29日對熱火第2節末，被隊友誤踩左腳導致左膝過度伸展，伴隨骨挫傷與軟組織拉傷，至今已缺席15場比賽。雖然近期傷勢恢復良好，球團預計下周展開評估，不過約基奇為確保百分百健康回歸，願接受失去本賽季獎項評選資格的結果。

儘管約基奇缺陣，金塊依舊展現出強悍團隊戰力，尤其是在總教練阿德爾曼領軍，賈瑪莫瑞帶領下繳出9勝5敗優異成績，可惜昨在面對東區霸主活塞的時候賈瑪莫瑞於關鍵時刻錯過罰球機會，最終107比109敗陣，目前仍以31勝16敗穩居西區第3。

依照NBA新修訂的獎項評選規定，球員必須單季出賽滿65場才有資格競爭奪MVP、最佳陣容等年度獎項。倘若約基奇無法在下周一的雷霆之戰復出，缺賽總場數達到18場，他將無緣角逐生涯第4座例行賽MVP殊榮。

根據《ESPN》名記查拉尼亞報導指出，金塊與約基奇已達成共識，比起追求年度MVP或年度最佳陣容等個人獎項，更看重約基奇的長期健康與球隊季後賽競爭力。為了確保他能以百分之百狀態應對整個賽季，球團願意承擔讓他暫時缺陣、甚至可能因此喪失獎項評選資格的風險。

約基奇本季出賽32場，場均29.6分、12.2籃板、11助攻，有機會追平韋斯布魯克於2016-19賽季創下連續3季場均大三元的紀錄，然而比起紀錄與個人獎項，球團更在乎貨真價實的總冠軍獎盃。