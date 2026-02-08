NBA》約基奇大三元寫紀錄 金塊砸昏公牛

金塊中鋒「小丑」約基奇8日貢獻22分、17助攻與14籃板的大三元表現，這是他生涯第182次大三元，正式超越「大O」奧斯卡羅賓生成為史上大三元排行榜第2名，帶領金塊136比120輕取地主公牛，也終結最近3連敗。

目前約基奇距離史上大三元榜首的韋斯布魯克（207次），還有25次差距，以約基奇拿大三元的速度來看，可能要等下季才有機會追上，約基奇說：「我認為這才是籃球的正確打法，我希望我能夠繼續這樣打下去。」

賈瑪莫瑞也替金塊拿下28分、11助攻，卻在末節提前傷退，金塊總教練阿德爾曼說：「莫瑞對自己提前退賽之後的身體狀況感覺充滿信心，他的傷勢狀況是左髖關節問題。」小哈德威替補攻下23分，史特勞瑟19分。

卡麥隆強生在因為膝傷缺席23場比賽後，昨天傷癒復出先發打了27分鐘，拿14分、4籃板；陣容大幅變動的公牛，昨有7名球員得分達兩位數，得分最高的是布澤利斯21分，從黃蜂交易過來的塞克斯頓首秀就摘17分。

「大鬍子」哈登昨天首度穿上騎士球衣出賽，先發打了32分鐘，投13中7，含三分球投8中5，貢獻23分、8助攻，其中末節包辦15分，搭配米契爾35分、賈瑞特艾倫29分與10籃板，騎士132比126力壓地主國王。

騎士不僅搶下3連勝，更送國王吞下12連敗，哈登與米契爾攜手包辦騎士末節39分當中32分，哈登說：「我只進行一次大約10分鐘的訓練，然後看了影像分析，我告訴米契爾去做他該做的事，我們會找到解決方法。」