台積電赴美投資救了川普？唐湘龍曝關稅談判1核心：否則上任至今沒成績

台美關稅談判於美東時間15日結束總結會議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加，並且台灣企業將自主投資2500億美元，政府則以信用保證方式，支持金融機構提高最多2500億美元的企業授信額度。對此，資深媒體人唐湘龍於網路節目《風向龍鳳配》問道，有需要對美國頭擺得這麼低嗎？

唐湘龍表示，「Greenfield Investment」是指在未被開發過的「綠色空地」上進行建設。例如在空地蓋廠房，或從零開發全新軟體。美國總統川普第二任期內，台積電的「Greenfield Investment」占了一半。在川普所謂把製造業帶回美國，讓美國再工業化的承諾中所需「Greenfield Investment」，台積電做了很多，川普沒有台積電就慘了。

唐湘龍說道，台積電在美的投資承諾，從前總統拜登後期之今，對美都非常重要。因為這帶來廠房建設以及台灣人才，「過去亞歷桑納州在美國是個『冷州』但現在熱得不得了。現在華航都直飛鳳凰城了。」台積電讓鳳凰城「無中生有」，建設廠房時連鋼筋、水泥甚至工人都從台灣帶過去。台積電將來將為美國帶來許多高科技就業機會「台積電帶來錢、帶來廠房、帶來就業、帶來最新技術，最新的奈米製程技術。」

唐湘龍表示，總統賴清德有需要如此對美國頭擺得這麼低嗎？任其予取予求，讓台灣對美國的「Greenfield Investment」占了一半以上，給足了川普面子。賴清德對美國扶手貼耳，結果至今仍無法過境。因此，美國要的就給他，但台灣到底得到了什麼？



