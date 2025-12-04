NBA／終於回應保羅離隊 快艇教頭否認「將帥不合」：他是我的朋友

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

洛杉磯快艇昨（3）日正式與老將克里斯・保羅（Chris Paul）分道揚鑣，事件後續持續延燒。根據ESPN爆料，保羅與總教練泰倫・魯伊（Tyronn Lue）之間已數週零互動，兩人關係降至冰點。對此，魯伊今於快艇對老鷹賽前首度回應。

快艇總教練魯伊語帶暗示，自己對保羅並無負面情緒，也不認為雙方之間存在私人心結。（圖／美聯社）

魯伊語帶暗示，自己對保羅並無負面情緒，也不認為雙方之間存在私人心結。「我只是覺得這並非他所追求的契合。」魯伊強調，無論事情如何發展，他始終尊重這位昔日好友，「你當然不會想看到一位偉大的球員以這種方式離開。我尊敬保羅，他多年來都是我的朋友。」

魯伊也透露，保羅的下一步仍未明朗，因為快艇至今尚未宣布將如何分開。保羅尚未被裁掉，因此快艇仍有兩種選項：直接裁掉讓他自由尋求新東家或在稍後將其放入交易包裹。

現年39歲的保羅本季已淡出球隊輪替，數據掉至生涯最低，場均僅2.9分、1.8籃板、3.3助攻，投籃命中率32.1%、罰球命中率僅50%。除三分命中率33.3%之外，其餘數據皆為生涯新低，也讓外界更加關注他接下來會選擇退役、續留NBA或轉戰其他角色。

