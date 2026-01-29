NBA／經典三節崩盤！湖人慘遭騎士痛宰30分 詹姆斯返鄉夜苦戰吞敗

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

洛杉磯湖人本場作客克里夫蘭騎士主場，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）重返自己最熟悉的球場。騎士特別播放致敬影片，向這位隊史最偉大球星致意，讓詹姆斯在場邊一度掩面落淚。不過回到比賽本身，騎士毫不留情，在湖人球迷最熟悉的「第三節崩盤」劇本下，湖人最終以99：129慘敗給騎士，吞下30分差距的難堪一役。

騎士於比賽中段為詹姆斯播放致敬影片，讓他在場邊情緒潰堤。（圖／翻攝自NBA IG）

湖人方面，整體表現相當低迷，僅有東契奇（Luka Dončić）繳出29分、6助攻的成績，成為陣中唯一亮點。詹姆斯回到故鄉表現卻未能發揮，全場10投僅3中，拿下11分、5助攻。湖人上半場仍與騎士拉鋸，半場以55：57小幅落後2分，但易籃後風雲變色，第3節遭騎士打出42比22的猛烈攻勢，自此潰不成軍。第4節初段，湖人甚至提前換上「詹皇之子」布朗尼（Bronny James）登場，形同提前宣告放棄比賽。

騎士攻勢則是多點開花，米契爾（Donovan Mitchell）拿下25分、4助攻，泰森（Jaylon Tyson）貢獻20分、6助攻，杭特（De’Andre Hunter）也挹注19分。其中，杭特在第3節末段連續命中3顆三分球，徹底擊碎湖人反撲希望，成為比賽勝負的關鍵轉捩點，騎士終場以129：99大勝，收下5連勝。

比賽中段，騎士為詹姆斯播放致敬影片，讓他在場邊情緒潰堤。值得注意的是，根據 ESPN 記者 Dave McMenamin 報導，若詹姆斯下季有意第二度重返騎士，球團方面對於迎回這位隊史傳奇持開放態度。這是否會是詹姆斯最後一次身穿紫金戰袍踏上騎士主場，也成為外界關注的話題之一

