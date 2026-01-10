NBA》綠衫軍屠病龍 公鹿氣走湖人

近日先發主力幾乎都受傷缺陣的暴龍，10日作客波士頓面對「綠衫軍」塞爾提克，結果綠軍靠著普里查德27分、8助攻，傑倫布朗也有25分、8籃板及7助攻，最後以125比117解決暴龍，綠軍排名升到東區第2。

全場投19中12，含三分球投5中3的普里查德，賽後透露綠軍最近贏球祕訣，「我的大學教練經常告訴大家，只要你不斷衝擊籃框，然後盡量不要失誤，分數自然就會進來。」綠軍總教練馬祖拉則是大力稱讚布朗表現。

「布朗搶下8個籃板，還傳出7次助攻，所以我認為他的閱讀比賽能力相當出色，」馬祖拉表示，「今晚他在轉換進攻當中完成一些輕鬆上籃，還獲得13次罰球機會，你必須不斷做出正確判斷，這正是他引以為傲的地方。」

無奈中止3連勝的暴龍，昨天開打前就少了英格拉姆（右手指扭傷）、史考提巴恩斯（右膝扭傷）與珀爾特（背部拉傷）3名先發主力，巴雷特更在末節踩到豪瑟的腳形成左腳踝扭傷退場，暴龍先發目前僅剩奎克利維持健康。

儘管「小皇帝」詹姆斯（26分、10助攻與9籃板）、東契奇（24分、9籃板及9助攻）都拿到接近大三元，公鹿仍靠凱文波特讀秒階段超前5罰4中，終場105比101氣走湖人，波特最後攻下22分，阿提托康波21分。