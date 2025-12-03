NBA》義大利得分王 賈林納利榮退

現年37歲，2008年首輪第6順位加盟尼克的義大利射手賈林納利，生涯總得分11607分是打過NBA的義大利球員第一人，但在經過16個賽季（2季因傷沒有出賽）的磨練考驗後，3日最終宣布退休。

賈林納利表示，「今天，我懷著一顆感恩的心，宣布從我一直夢想的職業生涯中退役。這是一段令人難以置信的旅程，充滿了無數回憶，而這些回憶將伴隨我一生，打從心底感謝每一位支持我的人！」

賈林納利先後效力過尼克、金塊、快艇、雷霆、老鷹、塞爾提克、巫師、活塞和公鹿，共計打了777場例行賽，場均14.9分、4.7籃板、1.9助攻。

賈林納利曾在2020-21賽季以老鷹替補球員身分單場飆進10顆三分球，成為NBA史上第8位達到此一里程碑的球員之一。2011年2月「甜瓜」安森尼從金塊被賣去尼克，賈林納利是被尼克包裹送出的4位球員之一，年底尼克又簽下林書豪，並於隔年上演「林來瘋」。

2017年7月賈林納利又被金塊「先簽後換」送去快艇，2019年7月被快艇送去雷霆交換名將保羅喬治。由於被快艇一起打包送去的還有年輕的亞歷山大，這筆交易後來被視為雷霆轉運的偉大時刻。

賈林納利在NBA的最後一戰也是在2024年季後賽，他效力的公鹿在首輪被溜馬擊敗。賈林納利的生涯總薪資約2億美元（新台幣62.8億），今年8月在波多黎各職籃摘冠，獲選FMVP也算是光榮退役。