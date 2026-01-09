星巴克沒人喝了嗎？獲利連7季下滑 他剖析消費者心態：股價被修理得很兇

咖啡市場競爭越趨激烈，據統計，台灣每人每年可喝掉近200杯咖啡，然而，全球知名連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）近年營運卻面臨挑戰。「股人阿勳」今（9）日在臉書粉專指出，近兩年若只看每股盈餘（EPS），星巴克相當慘烈，獲利連續7季下滑，營收明明沒崩盤，但股價卻被市場修理得很兇，許多人的直覺反應是，「現在人不喝星巴克了嗎？」但若就數字進行分析，結果卻並非如此。

「股人阿勳」點出，星巴克的營收是止跌了，但為什麼獲利卻越來越低？因為為了撐住生意，星巴克付出更高的成本在換。其中有幾關鍵因素，首先是核心市場（特別是美國）同店成長疲弱，疫情後遠距上班也成為日常，早晨一杯咖啡並未如市場預期般全面恢復，來客數成長明顯放慢，星巴克的營收成長更多是靠漲價、新品等撐起來的，而非來客數爆滿；此外，人力與門市成本大幅墊高，美國調薪、門市改造升級，短期把營運費用拉得很高，因此財報看來雖營收有小幅成長，但營業利益率一路被壓縮，EPS持續下滑。

想要但不是每天要！星巴克成為 「有預算時的選擇」 ​

​「股人阿勳」表示，星巴克關掉效率差、長期虧損的門市，裁員、重整組織，帳面上會出現資產減損、遣散費等，這是大規模「瘦身」帶來的一次性傷口​。此外，星巴克在中國市場成長變慢，但還要跟瑞幸、庫迪這些本土品牌打價格戰，靠促銷、調整價格留人，結果就是交易量提升、客單卻被壓下去了，利潤率不復以往。至於現在人是否不喝星巴克了，他分析，2025年星巴克全球營收仍有增長，顯示品牌沒被全面棄用，只是成長不那麼亮眼；從心態上看，星巴克已成為「有預算時的選擇」，通膨壓力下，一杯5美元的咖啡容易被拿來檢討，許多消費者改成喝超商、本地咖啡，星巴克已是「想要但不是每天要」。

從競爭上看，​​「股人阿勳」對比，美國有Dunkin、McCafé及地方獨立咖啡館、中國有瑞幸、庫迪等，亞洲有各式手搖飲與本地連鎖點，消費者的咖啡因來源從「幾乎等於星巴克」，變成「只是其中之一」，因此說「大家不喝星巴克」，更精確的是變成從預設選項變成眾多選項之一。他總結，7季獲利下滑的本質，是星巴克在用成本和短期EPS去換「未來幾年還有資格充當全球咖啡第一品牌」的籌碼，而今年能不能同時交出營收小幅成長、利潤率回升的成績單，很可能決定星巴克是「暫時感冒」，還是正是從高成長股中畢業，走進「成熟但競爭激烈」的新階段。

