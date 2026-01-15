NBA／老柯瑞球衣退休 黃蜂隊史第二人

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

夏洛特黃蜂隊宣布，將退休隊史名將「老柯瑞」戴爾柯瑞（Dell Curry）的30號球衣，儀式預計於美國時間3月19日主場迎戰魔術隊賽後舉行。消息曝光後，也讓老柯瑞本人直呼「難以置信」。

夏洛特黃蜂隊宣布，將退休隊史名將「老柯瑞」戴爾柯瑞（Dell Curry）的30號球衣。（圖／美聯社）

在此之前，黃蜂隊史僅退休過菲爾斯（Bobby Phills）的13號球衣，老柯瑞將成為隊史第二位獲此殊榮的球員。老柯瑞16個NBA賽季中有10季效力黃蜂，1988年至1998年間為球隊的重要戰力，並於1994年榮獲年度最佳第六人獎。退役後，他也持續以球評與形象大使身分服務球隊。

廣告 廣告

隨著30號球衣將高掛於黃蜂主場上空，老柯瑞表示：「自己其實早已不再期待球衣退休這件事會發生，所以當這一刻真的到來，我非常高興。」他也提到，籃球帶給他太多收穫，讓他始終希望能持續參與其中，盡己所能回饋社會，也期盼在轉播過程中，能為球迷、球隊以及轉播團隊帶來更多樂趣。

老柯瑞已擔任黃蜂隊球評長達17季，若加上球員時期，等於在夏洛特度過27個年頭，他的2名兒子目前皆效力於金州勇士隊，延續了父親在三分線的威脅，大兒子史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）更是聯盟當今的招牌球星，也是改變聯盟進入「大三分時代」的功臣。

對於退休老柯瑞球衣的決定，黃蜂老闆施納爾（Rick Schnall）與普洛特金（Gabe Plotkin）在聲明中指出，老柯瑞為球隊奉獻超過25年，其專業態度、職業操守與追求卓越的精神，完美詮釋「黃蜂精神」，獲得球衣退休的榮譽可說實至名歸。



更多FTNN新聞網報導

籃板抓到飽 暴龍巴恩斯「25籃板」超級大三元率隊延長賽擊潰勇士

NBA／跛行退場！柯瑞右腿挫傷將照MRI 總教練鬆口氣原因曝光

拒絕「四殺」橫掃！雷霆亞歷山大領軍復仇 119：98擊敗馬刺

