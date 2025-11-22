NBA》老詹卸重擔變輔佐 雷霆鋪衛冕路

NBA上周最重要的大事，還是缺席本季前14場球賽的「小皇帝」詹姆斯宣告傷癒歸隊，但這名40歲老將已經不再是湖人攻守重心，而是逐漸轉換變成輔佐角色；雷霆則繼續贏不停，彷彿本季衛冕霸業早已提前毫無懸念！

湖人本季前14場贏了10場，靠的是東契奇與里夫斯輪流爆發，等到詹姆斯從坐骨神經痛傷勢回歸，他明顯知道自己無須搶分，轉而變成東契奇、里夫斯兩人身旁輔佐者角色，這從他出手不到10次，助攻多達12次就可看出。

廣告 廣告

畢竟詹姆斯都已快滿41歲，就算他再怎麼強大，歷經操累且漫長的賽季，他勢必面臨大大小小的傷痛，如今隨著東契奇扛下湖人「大旗」，里夫斯也逐漸成器，詹皇轉為比較省力的輔佐角色，或許才是湖人本季爭冠關鍵。

在開季8連勝爆冷遭拓荒者終結後，雷霆再拉出8連勝，上周也橫掃黃蜂、鵜鶘、國王與爵士等弱隊，完全感受不到當家前鋒傑倫威廉斯本季腕傷還沒上過場，關鍵還是團隊戰力太過強大，亞歷山大也幾乎沒陷入過低潮。

只是都有主將進入傷兵名單的快艇、獨行俠與國王，上周幾乎都陷連敗危機，且戰績都在西區前十以外，雖然這3隊總教練幾乎都以傷兵過多為由推卸責任，不過泰隆盧、奇德與克里斯提3名教練都已開始謠傳快要下台。

而活塞繼續在東區造驚奇，就算康寧漢、杜倫兩大主力輪流傷退，卻拉出11連勝佳績，理由出在活塞板凳深度奇佳，包含傑金斯、賈文特格林、瑞德、荷蘭德、史都華等替補都可挺身而出，也讓艾維可好養傷。

東區上周不得不提的另一隊是暴龍，他們上周豪奪4連勝，關鍵是年輕「三核心」英格拉姆、史考提巴恩斯與巴雷特逐漸找到默契，3人本季場均得分也在19分以上，甚至奎克利與珀特爾都找到自己的定位。