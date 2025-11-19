NBA》老詹復出繳雙十 堅持不打洛杉磯奧運

現年40歲的詹姆斯因坐骨神經痛缺席了本賽季前14場比賽，憑藉19日對陣爵士的先發，成為NBA史上第一位效力23季的球員，打破與文斯卡特並列的紀錄。此外，詹姆斯再次強調他不會參加2028年洛杉磯奧運，至於柯瑞則未將話說死，表示如果屆時身體狀態允許的話就會參賽。

詹姆斯昨役第3節突破上籃得手，將自己連續得分上雙的場次紀錄擴大到1293場（2007年1月6日以來），全場出賽30分鐘，攻下11分、12助攻和3籃板，幫助湖人140比125輕鬆擊敗爵士。

「我覺得他今晚打得很有風度，整晚都非常無私。他樂於傳球，不強行出手，機會出現時就果斷突破和投籃。」湖人總教練雷迪克表示，「防守方肯定會重點盯防他，尤其是在低位持球進攻，尤其是在他給籃框施加壓力的時候。我覺得他今晚做出了許多非常明智的決定。他能回歸真是太好了。」

「能和兄弟們一起上場比賽真是太棒了。」詹姆斯說，「比賽節奏確實考驗了我，但我對自己能跟上隊友們的節奏感到滿意，隨著比賽進行，我的體力逐漸恢復。這是我近7個月來的第一場比賽，所以今晚發生的一切都在意料之中。」

攻下37分、10助攻的明星後衛東契奇則稱讚詹姆斯，「他能做到別人做不到的事，他來這裡是為了幫助我們所有人拿到勝利。」