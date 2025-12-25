NBA》耶誕鈴聲響 科爾向球隊、格林道歉

勇士日前雖然在主場120比97輕鬆擊敗魔術拿下2連勝，但所有球員和球迷並沒有因為贏球而高興，反而是在第3節的一次暫停中卓雷蒙格林與總教練科爾爆發衝突，引發茶壺內風暴。科爾25日在受訪時直言，「我為當時的舉動感到後悔，我已向他以及全隊道歉！」

勇士在2012年選秀會第2輪第35順位選中來自密西根州立大學的卓雷蒙格林。科爾從2014-15賽季開始執掌勇士兵符，卓雷蒙格林此後成長為4屆全明星、NBA年度最佳防守球員和9次NBA最佳防守陣容成員，師徒聯手摘下4座NBA總冠軍獎盃。

雖然勇士這些年來擁有史蒂芬柯瑞、克雷湯普森、杜蘭特和吉米巴特勒，都展現出超級巨星光環，但卓雷蒙格林憑藉頑強的防守意志、開闊的球場視野、強悍籃板能力為自己在球隊爭取到先發地位。

卓雷蒙格林在14個賽季生涯吞下不少技術犯規，也因為情緒失控而被禁賽過多次，但他同時也以其精湛的籃球技藝和深思熟慮的評論而聞名。

科爾補充說，「我非常關心格林，我們之間的關係就像家人一般，我們能一起並肩作戰，也能一起承擔失敗過程，我最大的願望就是他能以勇士球員身分結束他的職業生涯。」

「我們現在有4面冠軍旗幟，很多人都為此做出重要貢獻，我之前說過，如果沒有德雷蒙格林，我們一座總冠軍都拿不到，他對球隊勝利的影響就是這麼大。」科爾表示，「他能夠將原始的憤怒轉化為動力，是我們成功的關鍵因素。前幾天晚上我反而無法化解自我情緒，所以我很後悔在那次爭執中的行為。」

科爾強調，「我們不再是2017年的那支球隊，那時我們統治著聯盟。如今我們是一個正在衰落的王朝，所以，我們現在要面對的是如何才能每晚能都保持當初的狀態？我們還能再給自己一次機會嗎？我們必須為奮鬥感到自豪，因為這是生活的一部分。」