NBA》與UA分道揚鑣 Curry未來代言權成關注

NBA球星Stephen Curry與運動品牌Under Armour合作超過十年，UA拋出震撼彈宣布，與Curry合作將到明（2026）年10月到期，未來Curry Brand將獨立發展。至於Curry是否會再次投身其他品牌，也備受關注。



對於雙方解約，Curry表示：「Under Armour在我職業生涯早期就給我空間，打造出比一雙鞋更宏大、更具影響力的東西，我將永遠心懷感激。」



UA會和Curry解約，主要是UA董事會認為，公司必須專注於主品牌Under Armour本身，而非延伸品牌，如Curry Brand，既然Curry有意掌握品牌未來，UA也樂於讓路，因此，Curry Brand將從UA脫離，成為獨立品牌。



球星和運動品牌合作早已行之多年，NIKE過去也曾和Curry合作，但NIKE對Curry興趣爾爾，UA透過Curry的隊友Kent Bazemore協助下，成為UA代言球星，UA 斥資千萬美元保護Curry的腳踝；Curry則和UA合作第一年，就讓UA全球銷量成長350%，一度超越Adidas，挑戰NIKE的龍頭寶座。



今年初，Curry受訪時就談到，他希望Curry Brand在他球員生涯結束後可以繼續存在，想要打造類似Jordan Brand的影響力，以即將年滿38歲的Curry而言，職業生涯的確也已接近尾聲。



如今雙方結束合作關係，Curry Brand也將脫離UA，繼續獨立發展，第13代球鞋「Curry 13」將在明年推出，未來一年將是Curry Brand的關鍵期，Curry是否會再次投身其他品牌，也備受關注。