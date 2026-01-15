NBA》英格拉姆三分球護主 暴龍滅溜馬

眼看著暴龍從上半場一度領先到21分優勢，到了末節被溜馬追到只差4分，英格拉姆此時挺身而出，個人連進兩顆三分球穩住局面，暴龍15日以115比101擊退地主溜馬，除了取得本季對戰3連勝，也終止溜馬最近3連勝。

英格拉姆最後貢獻30分、7籃板及4助攻，昨天替補拿下21分、11籃板的迪克說：「我們今年來了一個聯盟頂級進攻球員，那就是英格拉姆，這讓球隊運作方式發生全新變化，我們必須繼續融入，打出我們自己風格。」

史考提巴恩斯昨天也拿隊史首見的26分、13助攻、7助攻、2抄截與1火鍋全能數據，讓英格拉姆不禁稱讚，「巴恩斯推進很快，且有著巨大防守吸引力，這讓他可以看清全場局勢，發現空檔傳球機會且精準傳到位。」

溜馬則以席亞卡26分、10籃板表現最佳，內姆哈德與昆頓傑克生各有14分，溜馬總教練卡萊爾說：「我們在第1節前9分鐘完全崩盤，場面很難看，但我必須稱讚暴龍，他們在開場時展現出的衝擊力與侵略性太強了。」

獨行俠傷兵危機愈來愈嚴重了！安東尼戴維斯才因手傷至少需要6周才可評估傷情，獨行俠昨天卻在比賽期間，再傷了超級新人弗拉格（左腳踝扭傷）、加福德（右腳踝扭傷）兩名主力，最後以109比118不敵金塊也屬正常。