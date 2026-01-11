NBA》落後19分算什麼 快艇逆襲傷殘活塞

就算上半場一度落後活塞到19分，打到末節都還曾落後14分，快艇仍靠里歐納德26分、柯林斯25分貢獻，終場98比92逆轉擊潰眾多主力缺陣的活塞，這是快艇最近11場比賽當中第9勝，距離西區第10灰熊僅剩1場勝差。

快艇總算找回應有強隊風範主因，還是里歐納德與柯林斯最近狀態火熱，里歐納德最近10場平均可拿32.5分、7.0籃板、3.9助攻、2.7抄截與1.1火鍋，柯林斯過去10場則是平均拿到16.1分、6.1籃板、1.2抄截與1.9火鍋。

廣告 廣告

柯林斯昨天除了攻下25分，另有7籃板、4抄截、4火鍋，表現相當全面，「就是要努力打球，教練團一直在挑戰我，還有那些始終鼓勵我、支持我的隊友，這就是我打好的關鍵，他們把引擎推到更高檔次，全力以赴就對了。」

活塞目前包括康寧漢（手腕）、杜倫（腳踝）、托必亞斯哈里斯（臀部）及史都華（感冒）等主力都處傷兵名單，代表活塞陣中得分、籃板與火鍋前3強都無法出賽，昨天能跟快艇堅持到讀秒階段才落敗，已經算是相當難得。

靠著文班亞馬、福克斯各拿21分表現，馬刺昨以100比95驚險擊敗地主「綠衫軍」塞爾提克，不過這場比賽雙方罰球次數相當懸殊，馬刺罰20中14，塞爾提克只有罰4中3，更誇張的是打了43分鐘的傑倫布朗零罰球。

「我對本場裁判的吹判非常憤怒，就算被罰款也認了，」傑倫布朗說，「我今晚一次罰球都沒有，這簡直匪夷所思，我打球充滿侵略性、不假摔，且持續衝擊籃框，我們對上強隊時缺乏有利判決，這很令人沮喪。」