NBA》詹姆斯致勝罰球 湖人驚險射日

湖人球星「小皇帝」詹姆斯15日攻下26分，其中包含最後3.9秒的致勝3罰中2，東契奇也有29分，幫助差點浪費20分大幅領先優勢的湖人，終場116比114射落太陽，湖人目前戰績18勝7敗，暫跟馬刺並列在西區第4位置。

「我只是走上罰球線，相信自己長年累月打磨的罰球習慣與訓練量，對我來說，這跟平常沒什麼兩樣，只要站上罰球線把球罰進就好，」詹姆斯說，「球隊相信我，也信賴東契奇與里夫斯，在這種關鍵時刻扛起重任。」

其實這場比賽湖人不該贏得如此辛苦，他們在下半場打出跨節24比0猛攻，轉眼取得20分領先優勢，卻在比賽快結束前，被太陽打出17比2超前攻勢，其中包含迪昂布魯克斯的超前三分球，此時卻出現充滿爭議的判決。

當布魯克斯三分出手同時，詹姆斯假裝上前防守，卻偷偷賞了布魯克斯一拳，讓布魯克斯起身後直接衝撞詹姆斯，儘管裁判看了回放，卻沒發現詹姆斯揮拳動作，反而吹了布魯克斯第2次技術犯規，直接把他驅逐出場。

詹姆斯雖沒罰進技術犯規罰球，隨後卻製造布克犯規，站上罰球線3罰中2帶走勝利。其實不只這個充滿爭議的判決，湖人整場比賽在罰球線上占盡便宜，全場罰了43次，比太陽多出18次，甚至前3節就罰了33次之多。

就算史蒂芬柯瑞昨天單場飆進12顆三分球、貢獻48分，個人生涯第28次單場至少投進10顆三分球續坐史上第1位置，也是他30歲後第45次單場得分破40，超越喬丹（44次）升到史上第1，勇士仍以131比136敗給拓荒者。