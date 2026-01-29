NBA》詹皇噙淚返鄉 湖人卻慘輸騎士

「小皇帝」詹姆斯29日重返家鄉克里夫蘭，本季最後一次面對老東家騎士，地主觀眾無不熱情歡迎，沒料到詹皇表現超失常，僅拿11分、5助攻，甚至發生全隊最多6次失誤，只能眼見騎士129比99痛宰湖人帶走5連勝。

其實昨天也是詹姆斯紀錄夜，因為他先發打了27分鐘，成為NBA史上首位出場時間破6萬分鐘球員，他在賽前觀看騎士向他致敬影片時激動落淚，「這裡有太多回憶，也有很多歷史，我真的非常感激，這裡意義太特殊了。」

因為41歲的詹姆斯還沒透露自己退役計畫，甚至最近開始謠傳他打算重返騎士打最後一年，「我不知道未來會是怎樣，我只想活在當下。我尚未考慮舉辦退役巡迴賽，因為我還沒跟家人討論過退役，一切等那之後再說。」

湖人總教練雷迪克賽後把慘敗主因，歸咎於騎士主場場地問題，多年以來已造成不少球員受傷，因為東契奇開賽只打4分鐘，就因後退時踩到貴賓席下方的空隙扭傷退場，雖然東契奇短暫治療後重回場上，卻讓湖人調度大亂。

兩屆年度MVP得主「字母哥」阿提托康波，昨被爆料已準備好在2月6日交易截止日前找尋新東家，目前包含熱火、灰狼、尼克與勇士等4隊都很積極向公鹿提出報價，而公鹿也總算開始認真考慮把字母哥交易出去了。