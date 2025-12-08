NBA》詹皇末節接管戰局 湖人擊潰七六人

才剛終結生涯連續1297場比賽得分上雙歷史紀錄的「小皇帝」詹姆斯，8日貢獻29分，其中末節更是連拿10分，搭配回斯洛維尼亞迎接愛女誕生後歸隊的東契奇31分、15籃板及11助攻，湖人112比108力挫地主七六人。

這場勝利也是詹姆斯生涯第1015場例行賽勝利，正式超越「酋長」派瑞許成為史上第2，距離史上第1「天勾」賈霸還差59勝，詹皇想在本季超越機會渺茫，代表他至少下季要繼續征戰，才有辦法把這項歷史紀錄收入口袋。

廣告 廣告

提到自己末節接管比賽，另有7籃板、6助攻的詹姆斯說：「比賽就是這樣，順其自然，看情況如何發展。我感覺里夫斯第4節有點累了，也知道東契奇才剛經歷多麼漫長旅程，當時我狀態很好，有機會在進攻端有所作為。」

東契奇與里夫斯昨天手感都不好，東契奇投24中9，里夫斯更是投16中3，命中率連兩成都不到，仍有11分、5助攻與4籃板，「我發揮並不出色，但我們還是贏了。假如我的表現更好一點，我們說不定能贏更多分數。」

七六人以馬克西28分、9助攻與7籃板表現最佳，他在首節跟裁判爆發激烈口角，因為他被里夫斯拉住的明顯防守犯規並未響哨，換來技術犯規也理所當然，恩比德全場投21中4，拿16分、7籃板，埃奇庫姆15分。

就算亞歷山大、托特、哈藤史坦、卡魯索等主力因傷缺陣，雷霆昨天仍靠傑倫威廉斯與霍姆格倫各拿25分，最後以131比101痛宰地主爵士，勇奪追平隊史的15連勝，要破這項隊史紀錄就等後天主場迎戰太陽了。