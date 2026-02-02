NBA》詹皇板凳出發 連22季選進明星賽

16日登場的全明星賽替補陣容2日公布，聯盟本季最老球星「小皇帝」詹姆斯最後一個宣布入選，儘管連22季明星賽先發紀錄中斷，但他連22季入選，以及入選總次數22次仍寫紀錄，聯盟4日將公布美國隊與世界隊名單。

西區跟隨詹姆斯一同獲選全明星賽替補的球星，還有16度入選的火箭前鋒杜蘭特、5度入選的太陽後衛戴文布克、4度入選的灰狼後衛愛德華茲，以及首度入選的金塊後衛賈瑪莫瑞、雷霆前鋒霍姆格倫與拓荒者前鋒阿夫迪亞。

東區全明星賽替補則由7度入選的騎士後衛米契爾領銜，接著是6度入選的尼克中鋒唐斯、4度入選的溜馬前鋒席亞卡、2度入選的暴龍前鋒史考提巴恩斯，及首度入選的活塞中鋒杜倫、熱火後衛鮑威爾與老鷹前鋒傑倫強生。

NBA總裁席爾佛接著將選出頂替「字母哥」阿提托康波（腿傷）的人選，目前包含從去年12月20日以來位居聯盟得分王與抄截王的快艇前鋒里歐納德，以及火箭中鋒申坤最有機會，聯盟也要界定唐斯到底算美國隊或世界隊。

詹姆斯昨天也跟入選全明星賽先發的隊友東契奇，作客面對擁有布朗生、唐斯兩名全明星球員的尼克，結果湖人100比112敗下陣來，也送尼克6連勝，拿22分、6助攻與5籃板的詹皇說：「我們三分外線實在太糟了！」