NBA》詹皇紀念章榮耀上身 湖人卻吞敗

為了慶祝詹姆斯創紀錄的第23個NBA賽季，聯盟在他的球衣右胸縫上一個專屬紀念章，上面印有他賽前撒粉的剪影，以及代表他效力過的騎士、熱火和湖人3支球隊的4條彩色條紋。然而近況欠佳的湖人13日於客場112比124不敵西區倒數第2的國王，吞下3連敗。

這個徽章由藍、紅、酒紅與黃色4種顏色構成，分別代表詹姆斯起步於克里夫蘭，轉戰邁阿密，然後重返騎士，以及目前的紫金部隊；數字23除了是他球衣背號外，也是他待在聯盟的第23個賽季。

因為詹姆斯NBA生涯首戰在2003年10月29日的對手就是國王，聯盟選擇在昨役為他配戴這枚徽章。該役老詹20投12中，攻下29分、9助攻、6籃板和4抄截，但騎士最終以92比106敗下陣來。

湖人總教練雷迪克受訪時表示，為了準備與詹姆斯共同主持的播客節目「Mind the Game」，還特定重新看了生涯首戰錄影帶。在影片中雷迪克驚訝地看到詹姆斯在無球狀態下採用一種「軟綿綿」的動作，這是一種傳統的籃球戰術，透過沿著底線跑動躲避掩護，為球員創造空位接球投籃機會。

昨役東契奇雖豪奪42分、7籃板和8助攻，本季第7次單場得分超過40分，詹姆斯17投8中，得到22分，不過三分球5投盡墨，兩大超級巨星仍無法帶領湖人躲過3連敗命運。