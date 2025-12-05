NBA》詹皇紀錄終結 八村壘絕殺成功救湖人

洛杉磯湖人今日在主場以123：120險勝多倫多暴龍，比賽讀秒階段，靠著八村壘最後一刻的底角三分球完成絕殺，全場觀眾為之沸騰。雖然詹皇（LeBron James）僅得8分，結束他長達1297場的連續「得分上雙」紀錄，但他最後選擇分球給隊友，展現了「勝利大於個人數據」的信念。賽後詹皇表示：「我沒有後悔，因為我做了正確的選擇。贏球比紀錄更重要。」

上半場，湖人隊靠Austin Reaves的火燙手感與禁區優勢取得領先，但暴龍在第三節強勢反撲，單節轟下40分，將比分追至僅差2分。決勝節，雙方陷入拉鋸，最後49秒，暴龍一度反超，湖人則靠Reaves的跳投追平，並在最後一擊由詹皇分球給八村壘，完成致勝三分。

本場比賽中，湖人表現最亮眼的球員是Austin Reaves，他全場拿下44分、11助攻，堪稱生涯代表作；八村壘則以絕殺成為焦點英雄。暴龍方面，Scottie Barnes拿下23分、11籃板、9助攻，差點完成大三元，帶領球隊在第三節打出強勢攻勢，可惜在最後時刻，功虧一簣。

此役雖然終結了詹皇長達18年來連續得分上雙的紀錄，但詹皇仍然是創下前無古人、後也不見得有來者的史詩級紀錄。

過去常有球迷批評詹皇在關鍵時刻傳出「甩鍋球」，不願意去承擔最後一投的責任。對於這些言論詹皇強調：「我一輩子都是這樣打的，在每個層級我都靠這樣贏球，到了現在，根本沒理由改變自己。」