NBA／詹皇要回來了！進發展聯盟5V5實戰訓練

NBA球星詹姆斯（LeBron James）。（圖／美聯社）





NBA球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因右側坐骨神經痛，缺席本季至今（13日）所有賽事。知情人士透露，詹姆斯的復健進度穩定，即將進入球隊的發展聯盟隊伍進行5對5實戰訓練。

《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）先前爆料，現年40歲的湖人隊當家球星詹皇，即將「下放」發展聯盟的南灣湖人，進行不同強度5對5對抗，為後續的湖人隊比賽做準備。預料這位打破多項NBA紀錄的歷史得分王，最快在11月下旬回歸球場拼戰。

詹皇回歸對湖人固然是好消息，不過球隊目前8勝3敗、排名西區第4成績，已超出外界原先預期，前NBA明星球員提格（Jeff Teague）直言，詹姆斯的回歸可能破壞隊伍當前的化學反應。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）11日透露詹姆斯當天跟南灣湖人練球，之後又改口因南灣湖人休息，詹皇要本周才會動身的態度，不免令外界多做遐想。

詹姆斯「下放」發展聯盟消息，雖讓許多網友戲稱老詹晚間不保，不過NBA球員透過發展聯盟訓練並非罕事，獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）、勇士隊柯瑞（Stephen Curry）都曾在受傷後被「下放」發展聯盟。





