NBA／詹皇要回來了！進發展聯盟5V5實戰訓練
NBA球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因右側坐骨神經痛，缺席本季至今（13日）所有賽事。知情人士透露，詹姆斯的復健進度穩定，即將進入球隊的發展聯盟隊伍進行5對5實戰訓練。
《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）先前爆料，現年40歲的湖人隊當家球星詹皇，即將「下放」發展聯盟的南灣湖人，進行不同強度5對5對抗，為後續的湖人隊比賽做準備。預料這位打破多項NBA紀錄的歷史得分王，最快在11月下旬回歸球場拼戰。
詹皇回歸對湖人固然是好消息，不過球隊目前8勝3敗、排名西區第4成績，已超出外界原先預期，前NBA明星球員提格（Jeff Teague）直言，詹姆斯的回歸可能破壞隊伍當前的化學反應。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）11日透露詹姆斯當天跟南灣湖人練球，之後又改口因南灣湖人休息，詹皇要本周才會動身的態度，不免令外界多做遐想。
詹姆斯「下放」發展聯盟消息，雖讓許多網友戲稱老詹晚間不保，不過NBA球員透過發展聯盟訓練並非罕事，獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）、勇士隊柯瑞（Stephen Curry）都曾在受傷後被「下放」發展聯盟。
更多東森新聞報導
棒球於開幕式前登場 美媒：大谷翔平為奧運打第一棒
NBA／2026年明星賽改3隊循環新制！美國VS.國際菁英
MLB／年度最佳總教練！守護者、釀酒人教頭二連霸
其他人也在看
NBA》17年來首次！為擋對手投三分 柯瑞苦吞生涯第1次惡意犯規
勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）先前因生病缺席3場比賽，今天重返賽場隨隊作客雷霆，他在上半場拿下7分，在第1節尾聲時，為了防守雷霆喬伊（Isaiah Joe）的三分球出手，侵犯到喬伊投籃後的落地區域，柯瑞因此被判一級惡意犯規，這也是他17年球員生涯中首次吞下惡意犯規。自由時報 ・ 23 小時前
（影）熱火延長賽最後一擊開後門 倒數0.4秒空中接力爆扣絕殺
NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)例行賽，騎士與熱火之戰上演加賽絕殺戲碼，延長賽倒數0.4秒米契爾（Donovan Mitchell）三分球追平，但熱火發邊線球，最後一擊欺敵成功，戰術開後門讓威金斯（Andrew Wiggins）空中接力灌籃，終場熱火以140-138絕殺騎士。太報 ・ 1 天前
NBA》明星賽玩新哏 美國隊vs.世界隊
NBA聯盟正式宣布本賽季明星賽改制，屆時將會有24位入選的明星賽選手，分成2支美國隊與1支世界隊展開循環賽爭冠，先發球員由球迷、媒體和球員共同投票選出，替補選手由教練挑選，但不再對球員的位置有限制。中時新聞網 ・ 6 小時前
NBA》湖人Luka Doncic聯手Austin Reaves轟62分 領紫金大軍輕取黃蜂
洛杉磯湖人11日迎來客場5連戰的第2戰，面對夏洛特黃蜂，靠著當家球星Luka Doncic狂轟38分，加上從傷兵名單回歸的Austin Reaves攻下24分，以及八村塁挹注21分，率隊以121比111拿下勝利，戰績來到8勝3敗。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
NBA》Stephen Curry復出只得11分 勇士慘遭雷霆修理
金州勇士超級球星Stephen Curry今天復出，但對上聯盟第1的奧克拉荷馬雷霆，顯然無法改變戰局緯來體育台 ・ 21 小時前
NBA》2026全明星賽賽制大革新 「美國隊vs世界隊」三方循環對抗制登場
NBA美國職籃今天（12日）宣布，2026年NBA全明星賽將採用全新的「美國隊對世界隊（U.S. vs. World）」賽制，這場年中盛會將於台灣時間2月16日早上6時於洛杉磯快艇主場的「Intuit Dome」登場。Yahoo奇摩運動 ・ 21 小時前
NBA》2026全明星賽新制發布 美國隊vs世界隊、每場12分鐘
NBA明星賽再度改制，聯盟宣布2026年2月15日明星賽的新賽制，上季是透過小型錦標賽模式競爭，新球季將是「美國隊vs世界隊」的模式，美國隊會有兩隊，總共3隊採取循環賽制，4場比賽，每場12分鐘，最後是前兩名隊伍打決賽。中時新聞網 ・ 22 小時前
NBA》Victor Wembanyama砍下38分包括第4節18分 馬刺逆轉公牛
Victor Wembanyama 在第4節獨得 18 分，全場得到 38 分，聖安東尼奧馬刺美國時緯來體育台 ・ 1 天前
爵士灌進152分創聯盟本季得分新高！東冠溜馬勝率不到1成創37年最慘開季
體育中心／徐暐喆報導NBA美國職籃猶他爵士今天面對上季東區冠軍印第安那溜馬的比賽以152比128拿下勝利，除了創下本季聯盟最高得分外，也送給溜馬本季第10敗，溜馬創下37年最慘開季。FTV Sports ・ 16 小時前
NBA/槍響前絕殺！貝恩高難度三分球 魔術氣走拓荒者
魔術今（11日）在家差點搞砸全場最多領先14分的優勢，最後靠貝恩（Desmond Bane）在槍響前1.9秒投中絕殺三分球，以115比112險勝拓荒者。中天新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴借場地演講？郭正亮拆穿：邀請人是她
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC）布魯塞爾年會，在台灣專題場次以〈台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴〉為題發表演講，成外交重大突破。不過，對此，前立委...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 14 小時前
廣末涼子飆車破180公里！「比大谷翔平球速還快」已被移送檢方
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導日本女星廣末涼子今（2025）年4月在新東名高速公路發生追撞事故，原先傳出車速高達165公里，近日警方調查更新數據後，竟發...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 23 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前