NBA／詹皇首度談退休 接受《時代》專訪認：再打就是欺騙籃球

NBA湖人隊球星勒布朗今夏的去處引發球迷高度關注。（圖／美聯社）





NBA門面「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）近日獲選《時代雜誌》（TIME）首屆百大體育影響力人物與封面人物，並被譽為世紀運動員（Athlete of the Century）。勒布朗在《時代》獨家專訪中罕見公開「退休時機」；與此同時，詹皇與湖人隊的續約談判也進入微妙的拉鋸戰。

勒布朗：不愛了就會離開

面對《時代》資深記者格雷戈里（Sean Gregory）詢問「打算在職業賽場奮戰到何時」，勒布朗給出真誠但極富想像答案：「取之於內心。心之所往即身之所往（Where the mind goes, the body will lay）」。勒布朗補充，當有一天，他不會在比賽前5小時抵達球場；當有1天，他不再熱愛提前2個半小時進球場訓練，「那時我的心會明白，是時候結束了。再打下去是欺騙籃球這項運動」。

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現年41歲的勒布朗在2025-2026賽季依舊繳出明星級數據，並打破多項「高齡」記錄，但他在球場上疲態已顯而易見，對球隊來說，當只要有勒布朗在，就有季後賽甚至總冠軍賽的保證不再，那用頂薪續約一位4旬老人，便成為棘手的難題。

續約談判進展：頂薪不是唯一？

勒布朗在今年賽季結束後將第四度成為自由成員，並可能簽下NBA球員生涯最後一張合約，儘管勒布朗仍是湖人隊的優先選項，並有極巨大的附帶商業價值，但今年早有風聲傳出，湖人對再次給勒布朗2年1.01億美元的頂薪合約感到猶豫。

對湖人隊來說，盧卡·東契奇（Luka Dončić）與奧斯丁·里夫斯（Austin Reaves）才是球隊的未來，為了留下這兩位球員，湖人很難對勒布朗開出頂薪，而湖人今夏大約擁有5000萬美元的薪資空間，然而勒布朗的薪資佔位（Cap Hold）高達5950 萬美元。

《ESPN》引述勒布朗陣營內幕消息，表示勒布朗的經紀團隊已對湖人開出明確要求，不是給勒布朗頂薪，就是球團必須開誠布公、詳細說明勒布朗降薪後的補強計畫，「究竟要用從勒布朗身上省下來的錢，追求哪些球員、如何圍繞核心陣容進行實質補強」。

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