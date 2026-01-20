NBA》詹皇21年全明星先發告終 巴特勒賽季報銷

NBA聯盟公布2月16日全明星賽東西區先發名單，湖人東契奇成為人氣最高的球星，柯瑞連續12年入選，「字母哥」阿提托康波領軍東區戰將，然而最讓人意外的是職業生涯邁入第23個賽季的NBA史上得分王詹姆斯卻意外中箭落馬，中斷連續21年全明星賽先發球員紀錄。

2026明星賽打破分區為3支隊伍（2美國隊、1世界隊），由球迷（50％）、媒體（25％）、球員（25％）投票，計票方式以傳統的東西區各選先發5人制度。東契奇是球迷票選聯盟人氣王（340萬票），但他在球員票選僅第6，約基奇在加權之後成為西區第1。文班亞馬與灰狼愛德華茲加權同分，改以球迷票選決勝，文班亞馬取得先發頭銜。

廣告 廣告

勇士135比112擊潰熱火，輕鬆拿下4連勝，但卻在這場比賽傳出利空消息，得分悍將「士官長」吉米巴特勒在第3節還剩7分41秒跳起接球，落地時右膝扭傷。

吉米巴特勒倒地不起幾分鐘，隊友們圍在他身邊，整個大通中心球場都一片震驚。他被扶了起來，慢慢地被攙扶走向更衣室。他的右腿無法承受任何重量，但他還是笑著和附近的裁判說，他應該得到兩次罰球機會。

吉米巴特勒隨後接受核磁共振檢查，最終右膝前交叉韌帶撕裂，賽季提前報銷，這個消息讓勇士的未來走向變得撲朔迷離。「他倒在地上的時候還在開玩笑，」勇士當家球星柯瑞表示，「吉米就是這樣，不管什麼情況，他總能找到樂趣。」