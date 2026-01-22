NBA／誇張！尼克54分差大勝籃網中止4連敗 籃網全場僅得66分

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

布魯克林籃網今作客紐約尼克麥迪遜花園廣場，已吞4連敗的尼克這場戰役幾乎是以輾壓式的實力將籃網徹底封鎖，尤其籃網整個第四節僅得了10分，最終尼克便以120：66的誇張比數贏得這場地鐵大戰，中止球隊4連敗。

尼克本場以120：66的誇張比數擊敗籃網，成功中止4連敗。（圖／美聯社）

尼克方面，團隊攻勢多點開花，共有7人得分上雙，板凳奇兵沙米特（Landry Shamet）本場比賽貢獻23分，哈特（Josh Hart）及唐斯（Karl-Anthony Towns）分別挹注22及21分，尼克本場團隊命中率高達57.5%，3分球32投16中更是來到恐怖的5成命中率，56顆籃板也是籃網的2倍多，以窒息式的實力差距贏得此場比賽，中止4連敗。

籃網方面，雖然本季明顯是重建中球隊，但本場比賽表現格外悽慘，球隊老大小波特（Michael Porter Jr.）僅拿下12分，是整隊最高，另一名得分上雙球員則是威廉斯（Ziaire Williams），拿下11分，團隊投籃命中率及三分命中率都不到3成，且第4節整隊僅得了10分，整場比賽慘輸尼克54分吞敗。

此場比賽前，尼克近11場比賽戰績為2勝9敗，此期間的防守效率值更是掉到聯盟第2差，球隊第六人哈特也跳出來表示「球隊的態度令人感到丟臉」，媒體更直言防守崩盤與教練從錫伯杜（Tom Thibodeau）更換至布朗（Mike Brown）有關，經歷這場大勝後是否會對球隊帶來士氣變化，值得觀察。

