NBA／跛行退場！柯瑞右腿挫傷將照MRI 總教練鬆口氣原因曝光
[FTNN新聞網]記者劉尚語／綜合報導
勇士今（27）日在主場以100比104不敵火箭，然而令勇士球迷更心痛的是，當家球星柯瑞（Stephen Curry）在比賽末段因碰撞受傷，終場前35秒跛行退場。球團賽後表示，柯瑞為右腿股四頭肌挫傷，將接受核磁共振（MRI）檢查確認傷勢。
第二節時，火箭中鋒森根（Alperen Şengün）設掩護時左膝撞上柯瑞大腿，柯瑞當場痛苦皺眉，之後跛行情況越趨明顯。比賽後段，他又在製造進攻犯規與搶地板球時連續遭碰撞，最終在場邊與球隊醫療總監討論後，確定無法再回到場上。
柯瑞此役被火箭防守嚴密限制，全場僅得14分、13投4中，並發生7次失誤。勇士在沒有柯瑞的情況下本季拿1勝4敗，凸顯其對球隊的重要性。
總教練柯爾（Steve Kerr）承認，一旦柯瑞缺陣，球隊在輪換與進攻端都將受到巨大影響，但也試圖保持樂觀：「聽到是股四頭肌傷勢其實鬆了一口氣，總比腳踝或膝蓋問題好，希望他能快點恢復。」
更多FTNN新聞網報導
主力全倒！柯瑞、巴特勒都缺席 勇士不敵熱火苦吞二連敗
NBA／病癒大復活！柯瑞擺脫陰霾「爆砍46分」率隊逆轉 馬刺雙大三元無用
NBA／康寧漢精神講話奏效！活塞睽違3年擊敗公鹿笑納12連勝 有望追平隊史最長13連勝
其他人也在看
NBA／東契奇單節24分刷新隊史紀錄 攜詹皇、里夫斯飆分助湖人內戰大勝
洛杉磯湖人25日在NBA盃與同城球隊快艇上演「洛城內戰」，球隊當家球星東契奇（Luka Doncic）此役火力全開，首節單節就轟下破隊史紀錄的24分、半場就有32分進帳，最終繳出43分「準大三元」成績單，加上另外兩巨頭詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）各自發揮所長、轟炸籃框，終場湖人就以135：118擊敗快艇，拿下對戰快艇4連勝，也是近期5連勝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
前總管遭開除Davis感嘆「艱難」 傳下一戰復出對老東家湖人
達拉斯獨行俠球星 Anthony Davis 近期身陷交易流言與傷病困擾，他在今（26日）首度打破沉默，回應前總管 Nico Harrison 遭解僱一事，並對圍繞著他的交易傳聞表達看法。Davis 坦言對 Harrison 的離去感到「驚訝」，但也強調這是商業的一部分。此外，因小腿傷勢缺席近一個月的他，被列為「出賽存疑（Questionable）」，有望在週六對決老東家洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）的比賽中復出。鏡報 ・ 9 小時前
NBA》感謝Hayes衝突時力挺 Dončić告知將代繳技術犯規罰款
洛杉磯湖人今天在兼為NBA盃賽事中主場135比118輕取同城宿敵快艇，從開賽前就因感覺地板過於濕滑而心情欠佳Luka Dončić在第4節尾聲勝負基本底定時搶籃板，卻被Kris Dunn從身後推一把，更加火大，2人爆發衝突時，Jaxson Hayes第一時間上前頂開Dunn，吞技術犯規。 Dončić除表達謝意外，還表示2000美元罰款自己包了。TSNA ・ 21 小時前
NBA運彩分析》11/27 火箭內線戰力強悍火力猛 勇士雙星閃耀能蓋過禁區劣勢？
明天（27日）NBA例行賽火箭對上勇士之戰，明日是兩隊在NBA CUP小組賽的最後一戰，且雙方晉級機會渺小，火箭到訪最引人矚目的應當是Kevin Durant將作客面對前東家會蹦出何種火花，但日前傳出因「家庭事務因素」臨時缺陣，恐對炒熱比賽氣氛與團隊進攻火力帶來重大影響，反觀勇士剛結束辛苦的客場6連戰後，雖然日前吞下今年的主場首敗，但昨天在溫暖的主場立刻找回勝利的感覺中止3連敗，目前顯示主客場防守成績似乎存在極大差異，對雙方戰局後續走勢究竟會產生何種變化，由中華民國運動彩券發展協會（CSDA）的CK哥帶讀者一探究竟。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前
NBA》Stephen Curry今日數據 勇士賽程、直播資訊
金州勇士頭號球星Stephen Curry出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
80億薪水蛋雕！天使「薪水大盜」倫登職業生涯恐告終
洛杉磯天使明星三壘手倫登（Anthony Rendon）2019年與天使簽下一紙7年2.45億美元（約新台幣80億）合約，他於2020年的縮水賽季當中，60場比賽出賽52場後就變成了「院長」，頻繁進出傷兵名單，2021年到2024年最多只出賽58場，加盟天使以來只有22轟進帳，頻繁缺席例行賽，從「薪水小偷」進化成「薪水大盜」，今天（27日）美媒《ESPN》披露，天使預計將買斷他最後一年的合約，現年35歲的他，職業生涯恐告終。太報 ・ 6 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 6 小時前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 4 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 10 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前