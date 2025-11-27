NBA／跛行退場！柯瑞右腿挫傷將照MRI 總教練鬆口氣原因曝光

[FTNN新聞網]記者劉尚語／綜合報導

勇士今（27）日在主場以100比104不敵火箭，然而令勇士球迷更心痛的是，當家球星柯瑞（Stephen Curry）在比賽末段因碰撞受傷，終場前35秒跛行退場。球團賽後表示，柯瑞為右腿股四頭肌挫傷，將接受核磁共振（MRI）檢查確認傷勢。

第二節時，火箭中鋒森根（Alperen Şengün）設掩護時左膝撞上柯瑞大腿，柯瑞當場痛苦皺眉，之後跛行情況越趨明顯。比賽後段，他又在製造進攻犯規與搶地板球時連續遭碰撞，最終在場邊與球隊醫療總監討論後，確定無法再回到場上。

柯瑞此役被火箭防守嚴密限制，全場僅得14分、13投4中，並發生7次失誤。勇士在沒有柯瑞的情況下本季拿1勝4敗，凸顯其對球隊的重要性。

總教練柯爾（Steve Kerr）承認，一旦柯瑞缺陣，球隊在輪換與進攻端都將受到巨大影響，但也試圖保持樂觀：「聽到是股四頭肌傷勢其實鬆了一口氣，總比腳踝或膝蓋問題好，希望他能快點恢復。」

