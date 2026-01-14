NBA》連敗慘劇沒重演 雷霆爽拔馬刺

尋求衛冕的雷霆開季打出24勝1敗強悍氣勢，沒想到在NBA盃4強賽不敵馬刺之後猶如洩了氣的皮球，緊接著又在單周連輸馬刺2次，兩周內苦吞對戰3連敗。所幸這支衛冕軍在當家球星亞歷山大挺身下止跌反彈，14日攻下34分，帶領球隊119比98狂贏勁敵，成功復仇也笑迎4連勝。

雷霆此役在缺少籃板王哈騰斯坦與防守悍將多特兩位先發大將的情況下，將對手投籃命中率限制在40％，輕鬆贏得比賽。亞歷山大首節拿到13分，連續111場比賽得分超過20分，延續了NBA史上第2長的紀錄。

如今賽季過半，雷霆以34勝7敗的戰績領先全聯盟，有望追平上季例行賽創下的68勝14敗傲人戰績。反觀馬刺在連續3戰擊敗雷霆後展現了爭冠實力，近10場卻露出疲態輸掉6場。

「當我們擺好陣型，打好防守時，對手就很難得到分數，今晚我們防守做得不錯。」亞歷山大（34分、5籃板、5助攻、4阻攻）表示，「逆境和不適感正是你成長、找到自我的地方，從現在開始，我們只需要做得更好。」

「我們找到了另一種成長的方式。」貢獻20分、2抄截的傑倫威廉斯說道，「全季共有82場例行賽，正是這些比賽可以讓你變得更加強大。」