NBA》道奇老闆百億美元 收購湖人

NBA理事會10月31日一致通過億萬富豪馬克沃爾特，正式成為湖人新任大股東，他將以100億美元（約台幣3071億元）從巴斯家族手上買下球隊股權，巴斯家族保留超過15％的少數股權，珍妮巴斯續任執行理事維持球隊運作。

「湖人是體育界最具標誌性的球隊之一，其卓越的歷史，以及對偉大的不懈追求，早已成為他們標誌，很少有球隊能跟湖人一樣擁有深厚歷史底蘊與全球影響力，」沃爾特說，「我期待能跟珍妮巴斯未來在場內外的合作。」

廣告 廣告

沃爾特現在除了入主湖人外，同時還是目前正在世界大賽尋求衛冕的洛杉磯道奇隊老闆，更是WNBA洛杉磯火花隊大股東，他的TWG Global投資集團更擁有網球金恩盃、F1凱迪拉克車隊、職業女子冰球聯盟等體育產業。

珍妮巴斯至少還可擔任湖人執行理事5年以上時間，且在可預見的未來負責球隊日常運作，「過去10年期間，我跟沃爾特認識已久，一開始是商人、接著是朋友，現在是同事，他一次又一次證明他致力替洛杉磯帶來冠軍決心。」

湖人以100億美元天價被收購，打破比爾奇澤姆在今年7月以61億美元收購塞爾提克的舊紀錄，沃爾特對這種破紀錄的收購案並不陌生，因為他在2012年以21.5億美元收購道奇，如今道奇市價約在68到77.3億美元之間。