NBA》道奇老闆百億美元 收購湖人
NBA理事會10月31日一致通過億萬富豪馬克沃爾特，正式成為湖人新任大股東，他將以100億美元（約台幣3071億元）從巴斯家族手上買下球隊股權，巴斯家族保留超過15％的少數股權，珍妮巴斯續任執行理事維持球隊運作。
「湖人是體育界最具標誌性的球隊之一，其卓越的歷史，以及對偉大的不懈追求，早已成為他們標誌，很少有球隊能跟湖人一樣擁有深厚歷史底蘊與全球影響力，」沃爾特說，「我期待能跟珍妮巴斯未來在場內外的合作。」
沃爾特現在除了入主湖人外，同時還是目前正在世界大賽尋求衛冕的洛杉磯道奇隊老闆，更是WNBA洛杉磯火花隊大股東，他的TWG Global投資集團更擁有網球金恩盃、F1凱迪拉克車隊、職業女子冰球聯盟等體育產業。
珍妮巴斯至少還可擔任湖人執行理事5年以上時間，且在可預見的未來負責球隊日常運作，「過去10年期間，我跟沃爾特認識已久，一開始是商人、接著是朋友，現在是同事，他一次又一次證明他致力替洛杉磯帶來冠軍決心。」
湖人以100億美元天價被收購，打破比爾奇澤姆在今年7月以61億美元收購塞爾提克的舊紀錄，沃爾特對這種破紀錄的收購案並不陌生，因為他在2012年以21.5億美元收購道奇，如今道奇市價約在68到77.3億美元之間。
其他人也在看
NBA》字母哥缺戰 羅林斯率隊宰老東家
儘管賽前1小時才宣布「字母哥」阿提托康波左膝痠痛缺陣，公鹿10月31日仍靠羅林斯攻下生涯新高32分，終場120比110力退勇士，羅林斯是2022年第44順位被勇士選上球員，如今卻能棒打老東家，還比史蒂芬柯瑞火力更猛。中時新聞網 ・ 1 小時前
外資持平目標價 光寶科法說業績報喜股價未反應
光寶科（2301）昨(29)日召開法人說明會，雖釋出AI伺服器電源與液冷散熱需求強勁、明年AI伺服器相關營收占比可望挑戰新高，但美系外資卻在法說會後轉趨保守，認為第三季營業利益不如預期，甚至可能抑制市場對AI電源業務潛力的預期，維持「中性」評級並下修目標價至150元，衝擊今早股價重挫逾18元，盤中一度跌至175.5元跌停價，跌幅超過9%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
本土「護理女神」遭傳國外猝逝！閨密「雪碧」全說了
娛樂中心／綜合報導擁有甜美外型與傲人上圍，IG粉絲人數超過50萬的網紅謝侑芯，因曾任護理師而被粉絲封為「護理系女神」。如今傳出謝侑芯在國外因「突發健康意外」離世。好友、網紅雪碧在臉書寫下悼念文，稱自己哭了很久，表示對方才31歲，大嘆：「為什麼上天總是不眷顧好人。」民視 ・ 21 小時前
收盤／台積電尾盤摜壓20元！台股紅翻黑跌54點 PCB、封測成盤面亮點
聯準會釋出鷹派訊息、科技巨頭財報表現參差，加上美中貿易休戰消息未能提振市場信心，美股四大指數週四（30）日全面下挫，道瓊、那指與費半皆收黑，尤其Meta重挫逾11%，拖累科技股氣氛低迷。台股今（31）日開盤不受美股影響開高震盪，整場都維持紅盤，可惜最後一盤遭台積電摜壓20元，終場加權指數由紅翻黑下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%；成交金額5,581億元。櫃買指數則在中小型股點火下逆勢上漲0.87%，收264.31點，成交金額1,386億元。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
護理女神「失聯多日」傳死訊！AV女優發文悼念：下輩子還要當姊妹
曾任護理師的網紅謝侑芯，因擁有凹凸有致的姣好身材和精緻臉蛋，被封為「護理女神」。昨（30）日傳出她離世消息，因在海外工作期間突發健康意外，享年31歲。網紅「雪碧」、台灣AV女優也紛紛發文悼念。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
NBA／「對他來說不公平」！「表弟」卡森斯呼籲楊恩離開老鷹
老鷹開季為止表現平平，5戰僅2勝3敗。近日，已多年未在NBA賽場現身的「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），在FanDuel節目《Run It Back》中直言，老鷹當家控衛楊恩（...聯合新聞網（運動） ・ 12 小時前
打虎成功！日職軟銀鷹勇奪「日本一」 抱回隊史第12座總冠軍
即時中心／林耿郁報導日職「日本大賽」昨（30）晚在甲子園球場畫下句點！福岡軟銀鷹在系列賽第5戰中，以3比2打退阪神虎，以4勝1敗戰績封王，暌違五年再度奪得「日本一」榮耀，也是隊史第12座總冠軍！FTV Sports ・ 21 小時前
31歲「護理系女神」猝逝！3個月前才搭北捷辣露美胸 網悲慟不敢置信
曾任護理師的網紅謝侑芯，因擁有凹凸有致的姣好身材和精緻臉蛋，被封為「護理女神」。謝侑芯的好友、饒舌歌手Chris今（30日）在社群發布噩耗，侑芯已經離開了我們前往了那無憂的天堂，發生在她於海外工作拍攝的期間。消息一出，讓許多粉絲悲慟不敢置信。謝侑芯今年7月才與馬來西亞的正妹DJ周甄娜在北捷合體，辣露美胸的養眼畫面也讓網友看了血脈噴張。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
聯發科營運衝鋒 四引擎啟動
IC設計大廠聯發科31日召開法說會，公告第三季合併營收1,420.97億元，年增7.8％、季減5.5％，每股稅後純益（EPS）為15.84元；受客戶於上半年提前拉貨及產品組合調整影響，毛利率季減2.6個百分點達46.5％。展望未來表現，執行長蔡力行強調，已在AI與雲端加速器領域站穩腳步，首顆雲端AI ASIC專案執行順利，明年可望貢獻逾10億美元營收。工商時報 ・ 1 小時前
鄭麗文驚吐「蒲亭不是獨裁者」 黃國昌發聲
[NOWnews今日新聞]國民黨新任主席鄭麗文將於明日走馬上任，《德國之聲》今（31）日釋出鄭麗文專訪，鄭麗文語出驚人表示：「蒲亭並不是獨裁者」，讓德國之聲記者直呼：「開啟了一個新的國際理論」。對此，...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
信用卡繳地價稅大全 回饋刷卡金抽韓國遊
刷卡繳稅大多免收手續費，各銀行還祭出優惠及分期0利率方案(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 小時前
外資目標價喊上1695元！這檔PCB「攻漲停又熄火」？獲利了結大軍湧現仍漲破半根
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器需求持續火熱，PCB供應鏈再掀行情。台光電（2383）今（31）日盤中一度直衝漲停1,400元，尾盤獲利了結賣壓湧現，終...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
台積電突爆1.4萬張賣單...跌5元收1500元！誰做的？ 股市名師解析
台積電（2330）今（31）日最後一單遇逾1.4萬張賣壓，終場以1500元作收，下跌5元，跌幅0.33%，台股也隨之走弱，由紅翻黑，最終收在28,233點，下跌54點。 啟發投顧分析師李永年分析，台積電今日的爆量下跌，可能是基於近期股價漲幅較大，法人投資者選擇在此階段進行獲利了結。 儘管如此，李永年強調，台積電的長期基本面依舊強勁，尤其在AI需求持續升溫的背景下，未來業務增長潛力可期。因此，儘管短期內出現拉回，從中長期看，台積電仍具備向上的動能。 李永年補充道，台股整體市場也面臨類似情況，近來漲幅已較大，出現整理回檔的風險，但回調並不意味著市場基本面出現問題，反而是市場健康調整的跡象，還是提醒投資人應保持警覺，審慎應對短期波動。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
【台股10月風雲榜】上櫃20大衰股出爐！中光電、順藥全上榜 2檔「BBU飆股」也逃不過
台股今（31）日迎來10月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，10月以來跌幅前20大的上櫃公司中（註：經還原權息值），本次以北基（8927）跌得最重，跌幅超過3成，研發中風藥的生技股順藥也重跌27%。此外，BBU概念股加百裕（3323）、順達（3211）同樣下挫、無人機飆股中光電（4909）跌幅超過19%，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
單季獲利年增369%！這「砷化鎵代工廠」開盤即攻頂表態 3檔個股衝漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到川習會利空、企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）對於12月是否降息表達不確定性，美股週四收盤四大指數全走跌，台股加...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
前3季每股虧2.81元！八大公股出脫這「IC設計廠」2千張 清倉萬海抱2.23億撤退
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（30）日終場跌7.21點，收在28,287.53點，跌幅0.03%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，A...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大摩點名看好！「這檔」第三季EPS寫2.05元…股價連6漲創高登強勢股王 網：開盤加碼
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（29）日台股加權指數收28,294.74點，漲345.63點，漲幅1.24%，觀察昨日表現強勢個股，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AI掀封測狂潮！大摩喊「晶片通膨時代來臨」 日月光、京元電被點名漲勢起跑：財報前快上車
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱浪持續燃燒半導體供應鏈，封測市場再度迎來罕見「全面爆倉潮」。摩根士丹利最新報告直言，台系封測龍頭產能已滿載，先...FTNN新聞網 ・ 1 天前
吳敏求「親自出馬」也沒用？ 旺宏再吞跌停板 外資才買一天就吐光
旺宏日前連日漲停衝新高點，來到39.70元，然而29日公布Q3財報後收益不如預期，每股虧損0.47元，對此，董事長吳敏致歉並承諾將「將重出江湖」，親自帶領團隊，在1年內做出成績。但這並沒有挽回投資人的信心，連兩日苦吞跌停板，跌破十日線來到31.20元。不過，傳言美系外資維持旺宏快閃記憶業務正向觀察不變，並將投資評等Overweight增持、目標價40元均保持不動。EBC東森財經新聞 ・ 19 小時前
第三季獲利轉盈！這「PCBA廠」開盤即鎖漲停 矽光子光環同入列6檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受「川習會」登場激勵，台股今（30）日氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，截止9點20分，加權指數上漲150.21點，暫收28,444.95點...FTNN新聞網 ・ 1 天前