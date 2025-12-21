NBA》邊說垃圾話邊飆分 杜蘭特斬金塊6連勝

面對本季前兩次對決金塊都以3分之差飲恨落敗結局，杜蘭特21日用不同方式對付金塊，除了不斷跟對方說垃圾話，更轟下全場最高31分，搭配薛波德貢獻第3節最後11分拉開領先差距，火箭115比101斬斷金塊6連勝。

「今晚我的話比平常多一點，平常我屬於比較安靜的人，但今晚我們真的需要能量，」三分球投6中5的杜蘭特表示，「金塊是支身體對抗很強的球隊，他們跑很快，三分球也投很多，所以我們也想把對抗強度帶給他們。」

也因杜蘭特整場比賽都在飆垃圾話，自然讓比賽充滿火藥味，包含杜蘭特、賈巴里史密斯、小哈達威等球員都被吹技術犯規，金塊總教練阿爾德曼更在比賽還剩8分40秒，就因太過激動跟裁判抗議尺度，直接遭到驅逐出場。

薛波德全場拿下28分、6籃板，表現好到讓杜蘭特站在板凳席替他瘋狂慶祝，「那是最棒的感覺，我從小看著杜蘭特打球，到後來成為他的隊友，現在得到他跟全隊支持，太不可思議了。」賈巴里史密斯也有22分、10籃板。

約基奇替金塊貢獻25分、7籃板及5助攻，賈瑪莫瑞也有16分、7助攻，拿12分、12籃板的布魯斯布朗說：「我覺得杜蘭特有些話越界了，作為男人，有些話你不能對另一個男人說，我希望籃球能跟冰球那樣允許打架。」

儘管「追夢」卓雷蒙格林第2節就被驅逐出場，勇士昨天仍靠史蒂芬柯瑞全場轟下28分，其中末節包辦14分，吉米巴特勒也有25分，終場119比116險勝太陽中止3連敗，戴文布克雖拿38分，卻錯失追平比數最後一擊。