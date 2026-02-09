NBA／里拉德驚喜參加三分球大賽 明星賽迎本季初登板

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

NBA官方於今（9）日正式公布2026年「三分球大賽」的參賽名單。這場備受矚目的外線對決將於台灣時間2月15日在洛杉磯快艇隊主場Intuit Dome點燃戰火。

本季因傷報銷的里拉德（Damian Lillard）也宣布參加三分球大賽。（圖／美聯社）

本屆賽事的八位參賽者實力堅強，其中包含五位入選2026年明星賽的頂尖球星，本季因傷報銷的里拉德（Damian Lillard）也宣布參賽。名單如下：

布克（Devin Booker，太陽隊）

克努佩爾（Kon Knueppel，黃蜂隊）

廣告 廣告

里拉德（Damian Lillard，拓荒者隊）

馬克西（Tyrese Maxey，七六人隊）

米契爾（Donovan Mitchell，騎士隊）

莫瑞（Jamal Murray，金塊隊）

波提斯（Bobby Portis Jr.，公鹿隊）

鮑威爾（Norman Powell，熱火隊）

本次大賽的焦點無疑落在尋求三連霸的里拉德身上。身為九屆明星賽成員的里拉德，本季因傷報銷並被公鹿隊裁掉，最終回歸老東家拓荒者，本週的三分球大賽也將是他在本賽季的初登場。若能成功奪冠，將追平由傳奇球星大鳥柏德（Larry Bird）與霍吉斯（Craig Hodges）共同保持的三座三分球大賽冠軍紀錄。

此外，這份名單也展現了新舊勢力的交替，共有四位球員將迎來三分球大賽的首秀，分別是克努佩爾、馬克西、莫瑞與波提斯。值得注意的是，黃蜂隊的新秀克紐佩爾有望挑戰成為史上第一位贏得三分球大賽的菜鳥球員。

比賽規則維持兩輪制，球員需在70秒內於多個投籃點嘗試取得最高分。首輪得分最高的前三名將晉級最終的決賽輪，角逐今年的最強射手頭銜。

更多FTNN新聞網報導

NBA／東道主一席未得！快艇全滅太尷尬 美媒點名2026全明星「遺珠8人」

明星賽替補名單出爐！ 詹姆斯首次替補出發 主辦球隊竟無人入選

收視率亮警報 三連霸灌籃王宣布退出灌籃大賽

