NBA》金塊24顆三分球平隊史 擊潰爵士

雖然陣中傷兵不少，但金塊有約基奇坐鎮足矣！約基奇23日僅上場29分鐘、出手7次，依舊繳出14分、13籃板、13助攻，本季第14次大三元。金塊全隊轟出24顆三分球平隊史紀錄，以135比112擊潰爵士，戰績21勝7敗西區排名第3，緊追在雷霆和馬刺之後。

金塊在開賽後4分鐘內打出19比0攻勢，為這場比賽奠定勝利基礎。這是爵士在17天內第2次開賽後就遭到對手修理的慘烈局面，12月5日面對尼克曾以0比23絕對落後。NBA史上開賽最大比分是1987年2月4日湖人對陣國王時打出的29比0狂暴攻勢。

約基奇在第3節還剩7分10秒時助攻華特生上籃得分，完成職業生涯第178次大三元，落後史上排名第2的「大O」奧斯卡羅伯生3次，距離第1名的韋斯布魯克還差29次。

約基奇憑藉著超強的牽制與助攻能力，讓全隊進攻得以全面提升，帶領球隊打出聯盟第一的投籃命中率，場均125.1分的進攻火力同樣傲視全聯盟。

金塊在今夏用麥克波特換來卡麥隆強生，不僅節省開支還在同位置獲得實質升級，此外，小哈達威、布魯斯布朗、瓦蘭丘納斯的引進，也助金塊具備總冠軍等級的替補陣容。