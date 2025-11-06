NBA／「金童」唐西奇飆35分準大三元 湖人118：116險勝馬刺豪取5連勝

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

NBA 2025-26賽季開季至今面臨傷兵困擾的洛杉磯湖人今（6）日回到主場迎戰火燙的聖安東尼奧馬刺。雖然「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛連續第九戰高掛免戰牌、「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）也因腹股溝拉傷無法出賽，但湖人仍在「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）火力全開的帶領下，上演逆轉戲碼，最終以 118 比 116 險勝馬刺，成功收下五連勝，目前戰績來到7勝2敗，排名升至西區第二。

面對今年破繭而出的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍、氣勢正盛的馬刺，湖人此役開局仍顯得步調緩慢。馬刺依靠溫班亞瑪的長人優勢與外圍火力，很快建立起小幅領先。不過唐西奇展現其全能身手，上半場就交出22分、6籃板、7助攻、3抄截的全能數據，獨撐全隊火力緊咬比分，上半場結束湖人僅以59比58領先1分。

雖然馬刺在第三節一度取得雙位數領先，不過唐西奇在末節完全接管比賽，靠著招牌的後撤步三分與持球單打連續得手，單節砍下14分，率隊掀起反攻浪潮。終場前兩分鐘，唐西奇面對包夾仍命中高難度後撤步三分，幫助湖人重新超前，也點燃了主場觀眾的歡呼。

最後30秒，湖人前鋒八村壘在關鍵時刻防守端挺身而出，成功製造溫班亞瑪進攻犯規，讓這位狀元新星吞下個人第六犯，提前畢業，為湖人取得巨大的優勢。

儘管如此，馬刺仍有絕地反撲機會。終場前1.2秒，湖人後衛史馬特（Marcus Smart）在發球時不慎踩線送出致命失誤，讓馬刺握有最後一擊。尚帕尼（Julian Champagnie）在剩餘 0.4 秒時接獲傳球出手補籃遭犯規，獲得兩罰追平機會。然而他首罰落空，第二罰嘗試故意不進想爭取補籃機會，但球彈出後未能命中，最終湖人驚險保住兩分勝利，全場觀眾鬆了一口氣。

唐西奇此役出賽39分鐘，27投13中，全場攻下35分、9籃板、13助攻，外加3抄截的準大三元表現，再次展現他作為球隊進攻核心的價值。中鋒艾頓（Deandre Ayton）貢獻22分、10籃板的雙十成績，成為內線支撐關鍵。

反觀馬刺方面，溫班亞瑪雖被重點防守，仍拿下19分、8籃板、3阻攻，展現其全面性，但整體投籃命中率僅35.7%，明顯受限。

湖人在開季遭遇多名主力輪番掛傷號的情況下，仍能打出7勝2敗的亮眼開局，證明球隊在唐西奇的領導下逐漸建立化學反應。接下來湖人將展開客場三連戰，首戰挑戰鳳凰城太陽，屆時若詹姆斯能順利回歸，球隊將更具完整戰力。

