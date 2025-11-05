NBA》錫安威廉森又掛彩 考驗鵜鶘耐性

2019年以狀元之姿踏入NBA殿堂的「胖虎」錫安威廉森，過去6季不斷受傷只打了214場，季前好不容易成功減重，沒想到才開打5場又傳出腳筋拉傷，必須至少休息1周，曾被視為球隊救世主的他，究竟為何會變得如此不堪？長年墊底的鵜鶘還能忍受他到什麼時候呢？

錫安威廉森憑藉著龐大身軀以及勁爆體能在尚未進入NBA就吸引不少球迷和專家追捧，雖然菜鳥球季僅打了24場，但隔年立刻進入明星賽，出賽61場平均27.0分、7.2籃板、3.7助攻，無奈2021-22賽季受傷整季報銷，主要因素是他不願忌口，體重嚴重超標，導致身體無法負荷而限縮了他的成長。

鵜鶘在2022年與錫安威廉森簽下5年2.31億美元的超級合約，且合約內容直接要求控制體重與體脂肪，但他依舊我行我素，最終後3年合約被迫轉為非保障合約，也就是說一旦出現重大狀況有可能會被球團直接放棄。

有了危機意識的錫安威廉森，今夏休賽季下定決心減重，在球季開打前展現出成效，並且直言「自大學時期後就不曾出現如此良好的感覺。」

錫安威廉森擅長進攻內線，也能撕裂對手籃框，但他欠缺外線投射能力，鵜鶘這些年來一直想圍繞他打造陣容，可惜他的身體狀態猶如「玻璃」般經常一碰就破裂，平均一個賽季只出賽35場，對於球團而言是極為不划算的投資，畢竟紐奧良並非大城市，如今看不到希望，鵜鶘的下一步該怎麼走，外界都在關注！