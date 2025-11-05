NBA》錫安威廉森又掛彩 考驗鵜鶘耐性
2019年以狀元之姿踏入NBA殿堂的「胖虎」錫安威廉森，過去6季不斷受傷只打了214場，季前好不容易成功減重，沒想到才開打5場又傳出腳筋拉傷，必須至少休息1周，曾被視為球隊救世主的他，究竟為何會變得如此不堪？長年墊底的鵜鶘還能忍受他到什麼時候呢？
錫安威廉森憑藉著龐大身軀以及勁爆體能在尚未進入NBA就吸引不少球迷和專家追捧，雖然菜鳥球季僅打了24場，但隔年立刻進入明星賽，出賽61場平均27.0分、7.2籃板、3.7助攻，無奈2021-22賽季受傷整季報銷，主要因素是他不願忌口，體重嚴重超標，導致身體無法負荷而限縮了他的成長。
鵜鶘在2022年與錫安威廉森簽下5年2.31億美元的超級合約，且合約內容直接要求控制體重與體脂肪，但他依舊我行我素，最終後3年合約被迫轉為非保障合約，也就是說一旦出現重大狀況有可能會被球團直接放棄。
有了危機意識的錫安威廉森，今夏休賽季下定決心減重，在球季開打前展現出成效，並且直言「自大學時期後就不曾出現如此良好的感覺。」
錫安威廉森擅長進攻內線，也能撕裂對手籃框，但他欠缺外線投射能力，鵜鶘這些年來一直想圍繞他打造陣容，可惜他的身體狀態猶如「玻璃」般經常一碰就破裂，平均一個賽季只出賽35場，對於球團而言是極為不划算的投資，畢竟紐奧良並非大城市，如今看不到希望，鵜鶘的下一步該怎麼走，外界都在關注！
其他人也在看
NBA》沒人想看？莫蘭特回歸戰二手票價最低只要61元 灰熊仍以輸球收場
灰熊與當家球星莫蘭特（Ja Morant）的矛盾越來越深，先前球團將莫蘭特禁賽一場，今（4）日他回歸迎戰活塞，最終灰熊仍以106比114輸球，值得注意的是，本戰的票價竟然跌到只要2美元（約台幣61元）成為幾乎沒人要看的比賽。莫蘭特和新任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）關係緊張，莫蘭特因「有損球隊形象」遭禁賽1場，根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，聯盟多支球團都在關切這件事，莫蘭特是否將被灰熊交易也引起廣泛討論。雙方的關係緊張主因是「輪替與戰術安排」有衝突，據了解上周灰熊輸給湖人後，伊薩洛在休息室「當眾質問」莫蘭特的領導力與比賽態度，莫蘭特也回應反駁遭到球團以「回應不恰當」遭到球隊內部禁賽。Welcome back Ja Morant pic.twitter.com/guOhDRZd4o— Bryson Wright (@BrysonWright3) November 4, 2025儘管今天對戰活塞比賽莫蘭特回歸，但活塞本場比賽幾乎一路領先，雖灰熊末節反撲追到3分差，不過活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）單節狂轟19分，帶隊拿下勝麗台運動報 ・ 1 天前
NBA》Nash自爆當年決定退休的關鍵時刻 「Curry滿場跑，我根本守不住他」
由湖人隊球星詹姆士和傳奇控衛奈許共同主持的節目《Mind the Game》，在最新一集迎來重量級來賓，也就是勇士隊射手柯瑞，奈許在節目中坦言，柯瑞就是讓他當年決定高掛球鞋的關鍵人物之一。Yahoo奇摩運動 ・ 20 小時前
協防過來也擋不住！字母哥翻身跳投絕殺溜馬全場球迷驚呆
體育中心／徐暐喆報導NBA美國職籃公鹿對上溜馬的比賽出現絕殺，「字母哥」安德托昆博（Giannis Antetokounmpo）在客場出戰溜馬，全場攻下33分13籃板5助攻的成績，最後一記漂亮的翻身跳投更是帶隊以117比115擊敗溜馬拿下勝利。FTV Sports ・ 1 天前
NBA/巴特勒傷退沒關係！柯瑞+穆迪合飆10顆三分彈射日成功
金州勇士隊今（5）日在主場展現驚人外線火力，首節三分球11投7中，單節轟下33分，全場團隊命中19記三分球，以118比107擊敗太陽，豪取開季主場四連勝。中天新聞網 ・ 14 小時前
三巨頭同框！奈許還原「被柯瑞逼退始末」 本人親曝：那場賽後決定退休
體育中心/蔡晴景報導名人堂球星奈許（Steve Nash）在《Mind The Game》節目上，與柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯（Lebron James）三大巨星同框。節目上他親口揭露，讓他下定決心退休的關鍵人物，正是如今的勇士超級球星柯瑞。FTV Sports ・ 17 小時前
NBA運彩分析》11/5 雷霆本季初訪洛杉磯 快艇盼終止對戰連敗
開季就經歷兩場2OT的奧克拉荷馬雷霆，是目前全聯盟唯一沒有輸球的球隊，雖然以冠軍隊伍來說這樣的開季成績算是相當優異，不過接下來的客場之旅才是對雷霆最大的挑戰。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前
這球太殘暴！「戰斧式顏扣」預約年度最佳灌籃 對手慘成海報配角
體育中心/蔡晴景報導美國大學籃壇今天(11/5)出現驚人的爆扣美技，肯塔基大學後衛錢德勒（Collin Chandler）在前方有人防守情況下，上演一記「戰斧式灌籃」技驚四座，影片瞬間在各大社群媒體瘋傳。FTV Sports ・ 18 小時前
Curry領軍勇士飆19記三分球 主場射落太陽止敗
開季4勝3敗但處2連敗階段的勇士今天(5日)與開季3勝4敗但處在2連勝的太陽交鋒。勇士擺脫前2場命中緯來體育台 ・ 15 小時前
「紅熊貓」回來了！7月意外摔斷手腕 今重返芝加哥公牛主場演出
廣受歡迎的 NBA 中場表演者「紅熊貓（Red Panda）」即將回歸。今年 7 月她於 WNBA 總裁盃決賽表演中不慎摔斷左手腕，在短暫缺席後，她於今（5日）晚間，在芝加哥公牛隊主場對陣費城 76 人隊的比賽中重返 NBA 舞台。鏡報 ・ 18 小時前
Curry用三分球「毀了比賽」？ LeBron笑稱：這一切都是你害的
金州勇士隊球星 Stephen Curry 近日登上 LeBron James 與 Steve Nash 共同主持的 Podcast 節目「Mind the Game」。Curry 透露，當 Trae Young 進入 NBA 時，他才首次意識到自己對籃球運動的巨大影響力。James 與 Nash 均認同 Curry 以其三分球投射風格徹底改變了聯盟生態，James 更直言「這一切都是 Steph 造成的」。鏡報 ・ 21 小時前
快訊》Curry領銜勇士三分火力旺 上半場大幅領先太陽
開季4勝3敗但處2連敗階段的勇士今天(5日)與開季3勝4敗但處在2連勝的太陽交鋒。勇士擺脫前2場命中緯來體育台 ・ 17 小時前
NBA》LeBron James今日數據 湖人賽程、直播資訊
洛杉磯湖人LeBron James出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 15 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
一台車、一座城，都市短跑新選手！我與宏佳騰Coopop 01同城日常的小冒險。
當微型電動車遇上繁忙都會，通勤不再是負擔，而是樂趣。作為一名汽車媒體編輯，這次試騎宏佳騰Coopop 01，讓我對日常短程代步多了一層新認識。它的靈巧身形與機動性能，頗與都市生活節奏相契合，越騎越有感，確實是「城市玩家」的好夥伴。輕巧有型，街頭穿梭輕鬆自在？Coopop 01為宏佳騰首款微型電動車，專為都會短程通勤設計，車身極為小巧，全長約1,420mm，軸距997mm，且不含電池重38.5公斤，座高735mm，任何身形騎士都能輕鬆駕馭。採用輕量化鋁合金車架搭配高效省電的無刷輪轂馬達，搭配輕盈起步及700W動力。外型走呆萌帥氣路線，LED頭燈造型被形容有點類似電影《瓦力》的風格，十分討喜。車體管架設計與電池置於底板，讓置物空間實用，還有USB充電孔和Keyless免鑰匙功能，整體設計符合都市機動性需求且具備便利安全配備。騎上宏佳騰Coopop 01的那一刻，真的有種「這輛微電車真是城市短程通勤的秘密武器」的感覺。它身形小巧，輕盈的鋁合金車架讓我感覺彷彿一隻輕巧的舞者，在台北市的巷弄和街頭自由穿梭，完全不卡卡，這在日常生活中非常實用。平常從家裡到捷運站，或是到附近超市、咖啡館拿個外帶，這CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 6 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 14 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前