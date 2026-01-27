NBA》阻攻悍將活塞史都華 目標DPOY

2020年首輪第16順位加盟活塞的史都華，過去5個賽季是一位被小覷的阻攻悍將，這個賽季雖仍是替補席上的成員之一，不過史都華用場均2.0的阻攻數據展露出兇悍「獠牙」，去年12月獲得東區單月最佳防守，目標鎖定年度防守獎（DPOY）殊榮。

史都華在接受《The Athletic》訪問時提到菜鳥球季2021年4月12日球隊作客洛杉磯面對快艇的那場比賽，當時保羅喬治突破到籃下，史都華是活塞的最後一道防線。保羅喬治雙腳起跳，越過史都華伸出的雙臂，完成一記勢大力沉的灌籃。「我只記得當時氣瘋了。」史都華表示，「老天啊！我該如何封阻這些人的爆扣？」

保羅喬治那次灌籃並沒有讓史都華氣餒，反而激發他對阻攻的熱愛。「以前被灌籃後，耳邊總是會聽到很多垃圾話，」史都華強調，「很明顯，他們是想嘲笑我，但那又怎樣呢？我有勇氣去挑戰他們，而且我也不怕被羞辱，因此，我對阻攻的熱愛就是從那時開始的。」

史都華對籃框保護的出色能力在本賽季40場出賽中展現得淋漓盡致，本季他已經送出78記麻辣鍋，不僅在阻攻榜位列聯盟第五，而且在至少出賽30場比賽的球員中，他的籃下防守投籃命中率（43.0％）也是最低的。

「他是整個聯盟防守最好的中鋒，而且優勢非常明顯，」活塞總教練比克斯塔夫稱讚史都華，「我認為所有喜愛籃球的人都應該認識他，因為他是NBA最能保護禁區的球員。」

「我很慶幸不用每晚都和史都華交手，期盼他能獲得年度最佳防守球員獎，因為我覺得他當之無愧。」康寧漢表示，「他就是如此與眾不同，他能防住速度快、身手敏捷的控球後衛，也能防住強壯的大個子，並且能在籃下和任何人正面交鋒。」